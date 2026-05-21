Confira os falecimentos desta quinta-feira (21) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 06:30:00 Editado em 21.05.2026, 07:00:11
Sepultamentos ocorrem em Arapongas nesta quinta-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
UGO FELLIPPE
Falecido em 20/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 21/05/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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MARLENE PARAZZI ZAGHINI
Falecida em 20/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 21/05/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
DEBORAH CASSIA STRAPARAVA BORRASCA
Falecida em 20/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 21/05/2026, às 14:00, Cemitério Municipal Parque Jardim das Acácias, Arapongas -PR
DIRCE GONÇALVES DE ALMEIDA
Falecida em 21/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 21/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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