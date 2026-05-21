Confira os falecimentos desta quinta-feira (21) em Arapongas

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

UGO FELLIPPE

Falecido em 20/05/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 21/05/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

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MARLENE PARAZZI ZAGHINI

Falecida em 20/05/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 21/05/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

DEBORAH CASSIA STRAPARAVA BORRASCA

Falecida em 20/05/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 21/05/2026, às 14:00, Cemitério Municipal Parque Jardim das Acácias, Arapongas -PR

DIRCE GONÇALVES DE ALMEIDA

Falecida em 21/05/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 21/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR