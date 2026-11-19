Confira os falecimentos desta quinta-feira (19) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
RODRIGO FERNANDO ORTEGA RODRIGUES
Idade: 24 anos
Falecido em 18/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 19/11/2026, às 16:00, Cemitério Municipal Parque das Acácias
DORIVAL DOMINGOS DE ARAUJO
Idade: 80 anos
Falecido em 18/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 19/11/2026, às 11:30, Cemitério Municipal de Arapongas
MAURÍCIO GOMEDI
Idade: 74 anos
Falecido em 18/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 19/11/2026, às 10:00, Cemitério Municipal de Arapongas
ALICE DE CASTRO MASCHIETO
Idade: 82 anos
Falecida em 17/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 19/11/2026, às 15:00, Cemitério Municipal de Arapongas
ANDREW LEONARDO DE PAULA
Idade: 28 anos
Falecido em 16/11/2026
Velório: não informado
Sepultamento: 19/11/2026, às 09:00, Cemitério Municipal de Arapongas