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Publicado em 19.11.2026, 06:50:57 Editado em 19.11.2026, 06:50:54

As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

RODRIGO FERNANDO ORTEGA RODRIGUES

Idade: 24 anos

Falecido em 18/11/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 19/11/2026, às 16:00, Cemitério Municipal Parque das Acácias

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DORIVAL DOMINGOS DE ARAUJO

Idade: 80 anos

Falecido em 18/11/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 19/11/2026, às 11:30, Cemitério Municipal de Arapongas

MAURÍCIO GOMEDI

Idade: 74 anos

Falecido em 18/11/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 19/11/2026, às 10:00, Cemitério Municipal de Arapongas

ALICE DE CASTRO MASCHIETO

Idade: 82 anos

Falecida em 17/11/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 19/11/2026, às 15:00, Cemitério Municipal de Arapongas

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ANDREW LEONARDO DE PAULA

Idade: 28 anos

Falecido em 16/11/2026

Velório: não informado

Sepultamento: 19/11/2026, às 09:00, Cemitério Municipal de Arapongas