Confira os falecimentos desta quinta-feira (18) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 06:30:00 Editado em 18.06.2026, 06:59:19
Sepultamentos acontecem nesta quinta-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANTONIO CARLOS DE ABREU
Falecido em 17/06/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 18/06/2026, às 09:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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MARIA GENI DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Falecido em 17/06/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 18/06/2026, às 10:30, Cemitério Municipal, Sabáudia - PR