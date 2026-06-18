Confira os falecimentos desta quinta-feira (18) em Arapongas

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Publicado em 18.06.2026, 06:30:00 Editado em 18.06.2026, 06:59:19

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANTONIO CARLOS DE ABREU

Falecido em 17/06/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 18/06/2026, às 09:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

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MARIA GENI DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Falecido em 17/06/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 18/06/2026, às 10:30, Cemitério Municipal, Sabáudia - PR