Confira os falecimentos desta quinta-feira (17) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
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Os sepultamentos acontecem em Arapongas - Foto: Lis Kato/ TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
NOBUO SUZUKI
Falecido em 16/09/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 17/09/2026, às 09:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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FABIANE CORREIA DOS REIS
Falecida em 17/09/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: Cemitério Municipal, Arapongas - PR