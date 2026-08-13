Confira os falecimentos desta quinta-feira (13) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Sepultamentos acontecem no Cemitério Municipal - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
FLORINDA ALONSO ANDRE
Falecida em 12/08/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 13/08/2026, às 09:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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