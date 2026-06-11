Confira os falecimentos desta quinta-feira (11) em Arapongas

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Publicado em 11.06.2026, 06:30:00 Editado em 11.06.2026, 07:18:58

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LEONILDA DOS SANTOS PINETTI

Falecido em 10/06/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 11/06/2026, às 10:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

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LEANDRO APARECIDO DA PAZ

Falecido em 10/06/2026

Velório: Capela do Prever de Arapongas

Sepultamento: 11/06/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Rolândia - PR

MARIA DE LURDES NEIST ANTUNES

Falecido em 10/06/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 11/06/2026, às 14:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR