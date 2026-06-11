Confira os falecimentos desta quinta-feira (11) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 06:30:00 Editado em 11.06.2026, 07:18:58
Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
LEONILDA DOS SANTOS PINETTI
Falecido em 10/06/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 11/06/2026, às 10:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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LEANDRO APARECIDO DA PAZ
Falecido em 10/06/2026
Velório: Capela do Prever de Arapongas
Sepultamento: 11/06/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Rolândia - PR
MARIA DE LURDES NEIST ANTUNES
Falecido em 10/06/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 11/06/2026, às 14:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR