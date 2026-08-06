Confira os falecimentos desta quinta-feira (06) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JULICE DE MATOS CODATO
Idade: 78 anos
Falecida em 05/08/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 06/08/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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ESTER BARBOSA DE FARIAS FREITAS
Idade: 85 anos
Falecida em 06/08/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 06/08/2026, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
RITA DE CASSIA ANDRADE
Idade: 64 anos
Falecida em 06/08/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 06/08/2026, Cemitério Municipal, Arapongas - PR