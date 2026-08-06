Confira os falecimentos desta quinta-feira (06) em Arapongas

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Publicado em 06.08.2026, 06:30:00 Editado em 06.08.2026, 06:49:59

Escrito por Da Redação

As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JULICE DE MATOS CODATO

Idade: 78 anos

Falecida em 05/08/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 06/08/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

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ESTER BARBOSA DE FARIAS FREITAS

Idade: 85 anos

Falecida em 06/08/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 06/08/2026, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

RITA DE CASSIA ANDRADE

Idade: 64 anos

Falecida em 06/08/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 06/08/2026, Cemitério Municipal, Arapongas - PR