Confira os falecimentos desta quinta-feira (05) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
LUIZ YIUKIO MITSUNAGA
Idade: 69 anos
Falecimento: 04/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 05/11/2026, 16:00, Cemitério Municipal de Arapongas
JOSÉ PEDRO FERREIRA
Idade: 84 anos
Falecimento: 03/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 05/11/2026, 14:00, Cemitério Municipal
WILSON LUIZ DE OLIVEIRA
Idade: 60 anos
Falecimento: 04/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 05/11/2026, 13:00, Cemitério Municipal
ALCI FRAGA DE MIRANDA
Idade: 92 anos
Falecimento: 04/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 05/11/2026, 11:00, Cemitério Municipal