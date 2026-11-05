Confira os falecimentos desta quinta-feira (05) em Arapongas

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As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LUIZ YIUKIO MITSUNAGA

Idade: 69 anos

Falecimento: 04/11/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 05/11/2026, 16:00, Cemitério Municipal de Arapongas

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JOSÉ PEDRO FERREIRA

Idade: 84 anos

Falecimento: 03/11/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 05/11/2026, 14:00, Cemitério Municipal

WILSON LUIZ DE OLIVEIRA

Idade: 60 anos

Falecimento: 04/11/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 05/11/2026, 13:00, Cemitério Municipal

ALCI FRAGA DE MIRANDA

Idade: 92 anos

Falecimento: 04/11/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 05/11/2026, 11:00, Cemitério Municipal