Confira os falecimentos desta quinta-feira (03) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
DELSO LEANDRO DE ARAUJO
Falecido em 02/09/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 03/09/2026, às 14:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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JOSÉ ELIAS DOS SANTOS
Falecido em 03/09/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: Cemitério Municipal, Arapongas - PR. Horário ainda não foi divulgado