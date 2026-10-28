Confira os falecimentos desta quarta-feira (28) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Sepultamento ocorre em Arapongas nesta quarta-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JOSÉ MARTINS SANTANA
Idade: 82 anos
Falecido em 27/10/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 28/10/2026, às 10:30, Cemitério Municipal
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