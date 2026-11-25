Confira os falecimentos desta quarta-feira (25) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
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Sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Arquivo TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ARTUR BRAZ
Falecido em 24/11/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: 25/11/2026, às 11:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR
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BENEDITO ALVES DE FARIAS
Falecido em 24/11/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: 25/11/2026, às 12:00, Arapongas -PR
JAIR DE OLIVEIRA ANDRADE
Falecido em 24/11/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: 25/11/2026, às 13:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR