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Publicado em 25.11.2026, 07:35:00 Editado em 25.11.2026, 07:35:42

As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ARTUR BRAZ

Falecido em 24/11/2026

Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS

Sepultamento: 25/11/2026, às 11:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR

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BENEDITO ALVES DE FARIAS

Falecido em 24/11/2026

Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS

Sepultamento: 25/11/2026, às 12:00, Arapongas -PR

JAIR DE OLIVEIRA ANDRADE

Falecido em 24/11/2026

Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS

Sepultamento: 25/11/2026, às 13:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR