Confira os falecimentos desta quarta-feira (22) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 06:30:00 Editado em 22.07.2026, 07:03:45
Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
LEONTINA PIRES BENELI
Falecida em 21/07/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 22/07/2026, às 09:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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AZOR DE OLIVEIRA
Falecido em 21/07/2026
Velório: Igreja Presbiteriana Independente de Arapongas
Sepultamento: 22/07/2026, às 14:00, Cemitério Municipal Parque Acácias, Arapongas - PR