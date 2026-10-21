Confira os falecimentos desta quarta-feira (21) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
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Os sepultamentos acontecem em Arapongas - Foto: Arquivo TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JULIA RODRIGUES DE MOURA
Falecido em 20/10/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: 21/10/2026, às 10:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE ACÁCIAS - ARAPONGAS, Arapongas -PR
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DEIVID ENDERSON COELHO
Falecido em 20/10/2026
Velório: LOJA MAÇONICA ESTRELA DE ARAPONGAS
Sepultamento: 21/10/2026, às 17:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SABAUDIA, Arapongas -PR