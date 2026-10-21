Confira os falecimentos desta quarta-feira (21) em Arapongas

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As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JULIA RODRIGUES DE MOURA

Falecido em 20/10/2026

Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS

Sepultamento: 21/10/2026, às 10:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE ACÁCIAS - ARAPONGAS, Arapongas -PR

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DEIVID ENDERSON COELHO

Falecido em 20/10/2026

Velório: LOJA MAÇONICA ESTRELA DE ARAPONGAS

Sepultamento: 21/10/2026, às 17:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SABAUDIA, Arapongas -PR