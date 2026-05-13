Confira os falecimentos desta quarta-feira (13) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JULIANA FARIA DE OLIVEIRA
Falecida em 11/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 13/05/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
HATSUE KINJO
Falecido em 12/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 13/05/2026, às 13:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA
Falecido em 12/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 13/05/2026, às 14:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
NOEL JOSE VIEIRA
Falecido em 13/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: Cemitério Municipal, Arapongas - PR