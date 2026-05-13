Confira os falecimentos desta quarta-feira (13) em Arapongas

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JULIANA FARIA DE OLIVEIRA

Falecida em 11/05/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 13/05/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

HATSUE KINJO

Falecido em 12/05/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 13/05/2026, às 13:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA

Falecido em 12/05/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 13/05/2026, às 14:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

NOEL JOSE VIEIRA

Falecido em 13/05/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: Cemitério Municipal, Arapongas - PR