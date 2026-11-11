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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quarta-feira (11) em Arapongas

As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax

Escrito por Da Redação
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Confira os falecimentos desta quarta-feira (11) em Arapongas
Autor Sepultamento ocorre em Arapongas nesta quarta-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

NELSON DE OLIVEIRA DIAS

Idade: 70 anos
Falecido em 10/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 11/11/2026, às 11:30, Cemitério Municipal de Arapongas

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