Confira os falecimentos desta quarta-feira (07) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Sepultamentos ocorrem em Arapongas nesta quarta-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
FABRÍCIO GARCIA ANTONIO
Idade: 59 anos
Falecido em 07/10/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: data não informada, local não informado
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