Confira os falecimentos desta quarta-feira (04) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
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Sepultamentos ocorrem em Arapongas nesta quarta-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
WALDELOYR KRAVIS DE OLIVEIRA
Idade: 46 anos
Falecido em 02/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 04/11/2026, às 11:00, Cemitério Municipal
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ALCI FRAGA DE MIRANDA
Idade: 92 anos
Falecida em 04/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: Cemitério Municipal Parque das Acácias, horário não informado