Confira os falecimentos desta domingo (29) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
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Sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Arquivo/ TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JOAO DA SILVA
Falecido em 28/11/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: 29/11/2026, às 10:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR
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JOÃO CARLOS LINDOLFO DE OLIVEIRA
Falecido em 28/11/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: 29/11/2026, às 11:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR
MARIA APARECIDA DE SOUZA
Falecido em 29/11/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR