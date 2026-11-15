Confira os falecimentos desta domingo (15) em Arapongas

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Publicado em 15.11.2026, 06:30:00 Editado em 15.11.2026, 07:04:48

As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

PEDRO PAULO LOURENÇO

Falecido em 14/11/2026

Velório: Ivaiporã - Capela 03

Sepultamento: 15/11/2026, às 10:00, Cemitério Municipal de Ivaiporã



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WILSON PAULINO DA SILVA

Falecido em 14/11/2026

Velório: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS JARDIM AEROPORTO

Sepultamento: 15/11/2026, às 14:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR

IVONILDE DE ALMEIDA DIAS

Falecido em 14/11/2026

Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS

Sepultamento: 15/11/2026, às 15:30, CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE ACÁCIAS - ARAPONGAS, Arapongas -PR