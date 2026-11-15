Confira os falecimentos desta domingo (15) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Foto: Arquivo TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
PEDRO PAULO LOURENÇO
Falecido em 14/11/2026
Velório: Ivaiporã - Capela 03
Sepultamento: 15/11/2026, às 10:00, Cemitério Municipal de Ivaiporã
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WILSON PAULINO DA SILVA
Falecido em 14/11/2026
Velório: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS JARDIM AEROPORTO
Sepultamento: 15/11/2026, às 14:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR
IVONILDE DE ALMEIDA DIAS
Falecido em 14/11/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: 15/11/2026, às 15:30, CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE ACÁCIAS - ARAPONGAS, Arapongas -PR