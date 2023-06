Confira o sepultamento desta segunda-feira (5) de Arapongas

Veja o sepultamento desta segunda-feira (5) de Arapongas:

Terezinha Marques do Rego, de 78 anos. O corpo dela é velado na capela do Prever; o sepultamento, por sua vez, está previsto para as 11h no Cemitério Municipal de Jardim Alegre.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana:

Francisco Ramos da Silva Filho, 80 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 14 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Leocadia Novacki, 91 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 13 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.



Stefani Hretciuk, 61 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 11 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

