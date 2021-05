Confira o cronograma de vacinação contra a Covid-19

Continua após publicidade

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde reforça o cronograma da vacinação contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (24) é realizada a vacinação (2ª dose) aos idosos abaixo dos 65 anos e trabalhadores da Saúde, com o imunizante CoronaVac. As doses serão aplicadas nas pessoas que já passaram dos 28 dias de intervalo da 1ª dose.

Na terça-feira (25) serão vacinadas as pessoas com comorbidades – acima dos 45 anos e, trabalhadores da Saúde com 25 anos ou mais. Ambos os grupos receberão a 1ª dose do imunizante AstraZeneca. No mesmo dia, serão atendidas também pessoas com Deficiência Permanente (cadastradas no Programa Benefício de Prestação Continuada – PBPC), acima dos 18 anos, com a 1ª dose do imunizante AstraZeneca.

LOCAIS

24/05 – SEGUNDA-FEIRA

A vacinação da 2ª dose da CoronaVac será realizada exclusivamente no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua) – Rua Jandaia, s/n - das 9h às 17h.

DOCUMENTAÇÃO IDOSOS

- CARTÃO SUS;- CPF;- DOCUMENTO COM FOTO;- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;- CARTEIRA DE VACINAÇÃO.

DOCUMENTAÇÃO TRABALHADORES DA SAÚDE

- CPF;

- DOCUMENTO COM FOTO;

- CARTÃO SUS;

- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;

- CARTEIRA DE VACINAÇÃO

- CÓPIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE ATUAL EXERCÍCIO DA PROFISSÃO (CARTEIRA DE TRABALHO, CARTEIRA DO CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, CONTRATO DE TRABALHO OU HOLERITE).

25/05 – TERÇA-FEIRA

COMORBIDADES

Pessoas com comorbidades acima dos 45 anos poderão se dirigir ao Espaço Milene – Feira da Lua (horário das 09h às 17h) e Ginásio Mateus Romera – Rua Saí Verde, 145 - Conj. Flamingos (horário das 09h às 16h). Todos as pessoas com comorbidades a serem vacinadas deverão apresentar o Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades, disponível através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-comorbidades#comorbidades, preenchido pelo médico responsável, que ficará retido no momento da vacinação. Deverão apresentar também CPF, Cartão SUS, Documento com foto e Comprovante de residência.

Pessoas com Deficiência Permanente acima dos 18 anos (cadastradas no Programa Benefício de Prestação Continuada - PBPC), serão vacinadas no Espaço Milene - Feira da Lua (horário das 09h às 17h), conforme relação disponibilizada pela Secretaria de Assistência Social (SEMAS) e deverão entregar cópia de documento comprobatório do recebimento do benefício (a ser retida) e apresentação de CPF, Cartão SUS, documento com foto e Comprovante de residência.

Pacientes Oncológicos, a partir dos 18 anos, poderão se dirigir ao Espaço Milene – Feira da Lua (horário das 09h às 17h) e Ginásio Mateus Romera – Flamingos (horário das 09h às 16h). Deverão apresentar o Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades, disponível através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-comorbidades#comorbidades, preenchido pelo médico responsável, que ficará retido no momento da vacinação. Deverão apresentar também CPF, Cartão SUS, Documento com foto e Comprovante de residência.

TRABALHADORES DA SAÚDE

Os trabalhadores da Saúde acima dos 25 anos serão vacinados no Espaço Milene – Feira da Lua (horário das 09h às 17h). Devem apresentar:

- CPF;

- DOCUMENTO COM FOTO;

- CARTÃO SUS;

- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;

- CARTEIRA DE VACINAÇÃO

- CÓPIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE ATUAL EXERCÍCIO DA PROFISSÃO (CARTEIRA DE TRABALHO, CARTEIRA DO CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, CONTRATO DE TRABALHO OU HOLERITE).