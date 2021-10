Da Redação

Confira o cronograma de eventos para o feriado de Finados

Por conta do feriado de Finados – 02 de novembro, a Prefeitura Municipal de Arapongas informa que o prazo para as manutenções nos túmulos (reformas e pinturas) e para limpeza segue até o dia 28 de outubro (quinta-feira). O dia 29, será exclusivamente para limpeza interna do local – feita pela equipe do cemitério. Além disso, ocorrerão os seguintes eventos:

continua após publicidade .

No dia 01 de novembro (segunda-feira), serão celebradas duas missas.

- 15h – 1ª Missa Paróquia Santíssima Trindade – Pe. João Ozório;

continua após publicidade .

- 18h – 2ª Missa Paróquia Santíssima Trindade – Pe. João Ozório.

No dia 02 de novembro, a programação será:

- 8h – Cemitério Municipal - Paróquia Santo Antônio – Pe. Noel

continua após publicidade .

- 9h – Cemitério das Acácias – Pe. Nilson

- 9h30 – Cemitério Municipal - Paróquia São Francisco de Assis – Pe. Oscar

- 11h – Cemitério Municipal - Santuário Nossa Senhora Aparecida – Pe. Fernando

continua após publicidade .

- 14h – Cemitério Municipal – Pe. Alex

- 17h – Cemitério Municipal - Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Pe. Geraldino

continua após publicidade .





VISITAÇÃO

A administração do Cemitério Municipal informa que por conta da pandemia da Covid-19 é indispensável o uso de máscaras e evitar aglomeração. Álcool em gel 70% será disponibilizado na entrada do local. Neste ano, não haverá trânsito livre de veículos particulares no interior de cemitério. Também não será disponibilizado o veículo “leva e traz”, que fazia o transporte no interior do cemitério; medidas estabelecidas por conta da pandemia. É solicitado também que as flores sejam levadas somente nos vasos, sem as embalagens plásticas, para evitar possível aglomeração na entrada.

Para as pessoas com idade avançada, portadores de comorbidades e dificuldade de locomoção, recomenda-se que as visitas no Cemitério Municipal sejam feitas antecipadamente, no domingo, 31, e na segunda, 01.

VENDEDORES AMBULANTES

Segundo o departamento de Tributação, os interessados na comercialização de itens no dia de Finados – 02 de novembro, devem procurar o setor (sito à Rua Garças, nº 750 – centro – prédio da Prefeitura de Arapongas), para informações e orientações até o dia 29 de outubro (sexta-feira). HORÁRIO – Das 9h00 às 11h/ das 13h às 17h (exceto no final de semana).

No feriado, equipes de fiscalização estarão acompanhando as atividades.