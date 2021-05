Confira o boletim epidemiológico da Covid-19 de Arapongas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na última terça-feira (11), foi publicado o Boletim Epidemiológico nº 37 da Covid-19. O levantamento foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas juntamente da Universidade Estadual de Londrina (UEl). Os dados semanais são do dia 02/05 a 08/05.

O novo informativo demonstra um aumento do número de pessoas contaminadas nos últimos 07 e nos últimos 30 dias. Os óbitos também tiveram uma redução nos últimos 07 dias e uma redução nos últimos 30 dias. A taxa de transmissão também apresentou aumento nesta semana.

Entre as análises realizadas, comparadas com a semana anterior (25 de abril a 01 de maio), destacam-se:

Aumento do número de casos nos últimos 7 dias de 34,84% (399 para 538);

Aumento no número de casos nos últimos 30 dias de 12,16% (1.604 para 1.799);

Redução do número de óbitos nos últimos 30 dias (78 para 68);

Redução no percentual de curados de 96,03% para 94,68%;

Aumento no número total de pessoas que já contraíram o COVID-19 de 3,6% (14.943 para 15.481);

Aumento no número total de pessoas que já se curaram do COVID-19 de 2,15% (14.350 para 14.658);

Aumento da taxa de transmissão com uma variação de 1,00 para 1,08.

O boletim demonstrou ainda que entre as regiões mais afetadas pela doença nos últimos 7 dias estão: Conj. Flamingos, Jd. San Raphael, V. Araponguinha, Conj. Palmares, J. Petrópolis, j. dos Pássaros e J. Aeroporto.

Referente à taxa de ocupação dos leitos Covid-19 no Hospital de referência do município, terminando a semana com uma taxa de ocupação de 80% dos leitos de enfermaria, sendo 32 dos 40 leitos ocupados e de 80% dos leitos de UTI, sendo 48 dos 60 leitos ocupados.

Referente aos indivíduos contaminados, 58,31% das pessoas que ficaram doentes nos últimos 30 dias estão na faixa de 20 a 49 anos.

Referente aos óbitos, 67,2% dos óbitos registrados desde o início da pandemia (257 dos 382), são de pessoas acima de 60 anos. Referente à vacinação, os dados desta semana demonstraram que até o dia 08/05, haviam sido vacinadas 20.566 pessoas no município.

A equipe do Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública também publicou o 13º levantamento dos dados regionais divulgados pelos municípios da 16ª região de saúde. Estes dados demonstraram que a região teve um aumento no número de casos nos últimos 07 dias e nos últimos 15 dias. Referente ao número de óbitos a região também apresentou redução nos últimos 07 e aumento nos últimos 15 dias. A taxa de transmissão também apresentou redução nos últimos 07 dias.

Clique aqui para conferir o boletim na íntegra: https://www.arapongas.pr.gov.br/downloads/covid19/semanal//20210513140549.pdf