Confira as vagas e oportunidades de emprego em Arapongas esta semana

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou nesta segunda-feira (16) as vagas de emprego disponíveis nesta semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 14h00.

O agendamento poderá ser feito através do site: https://www.justica.pr.gov.br/Trabalho, clicar em ConsultarReagendarCancelar

Confira as vagas disponíveis:

Almoxarife

Açougueiro

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Inspeção no setor de abate, atuar em frigorifico Arapongas.

Ajudante de Carga e Descarga /Carregamento

Ajudante de Motorista

Alinhador Caminhões

Analista de Marketing

Analista de PCP

Analista de RH

Armazenista

Arte Finalista

Auxiliar Administrativo

Assistente Administrativo – Estagiário

Assistente de Contadoria Fiscal

Atendente de Lanchonete /Hamburgueria

Atendente de balcão

Atendente de Loja

Auxiliar Técnico de informática Externo

Atendente de Telemarketing

Auxiliar Administrativo – E-Commerce

Auxiliar Financeiro

Auxiliar Controle de Qualidade

Auxiliar de Açougue

Auxiliar de Escritório (Financeiro)

Auxiliar de Escritório / Domínio de Excel

Auxiliar de Expedição

Auxiliar de Instalação – Auxiliar Técnico

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de Limpeza (Aviário)

Auxiliar de Limpeza meio período

Auxiliar de Manutenção

Auxiliar de Mecânico de Autos – Diesel

Auxiliar de Pizzaiolo

Auxiliar de Serralheiro

Auxiliar de Produção (Com reservista)

Auxiliar de Produção – Condutor de Caminhão

Auxiliar de Produção 5x1

Auxiliar de Produção Ter exp. pegar peças Pintura U.V

Auxiliar de Produção Indústria Moveleira em Geral urgência de contratação .

Auxiliar de Produção Turnos

Auxiliar de Produção Industria Alimentícia

Auxiliar de Produção (CNH C)

Auxiliar de Produção – Setor de Limpeza

Auxiliar de Produção lll Serra Fita

Auxiliar Controle de Qualidade

Balconista

Auxiliar de Deposito

Auxiliar de Cozinha

Borracheiro

Caseiro / Casal - Ter experiência comprovada em carteira ,gado vaca de cria e recria – Vaga para Cidade de Santa Fé Pr

Caldeirista

Caseiro / Casal - Cuidar de Chácara em Arapongas , Ter experiência comprovada em carteira e referências de serviços anteriores como caseiro.

Churrasqueiro

Cartazeiro

Chapeiro

Confeiteiro/a

Conferente de Carga e Descarga

Consultor de Vendas

Consultor de Vendas /Telemarketing

Consultor de Vendas

Costureira de Estofados

Costureira de Poltronas

Cuidador de Idoso

Desenhista Gráfico

Eletricista de Veículos

Eletricista Industrial

Empregada Domésticas com referencias

Encarregado de Almoxarifado

Ensacador – Vaga para moradores de Apucarana

Estoquista

Farmacêutico

Funileiro

Lombador

Lubrificador de Automóveis

Mecânico Alinhador – Alinhador de Pneus

Mecânico Diesel

Mecânico de Máquinas Industriais

Mecânico de Caminhões – linha pesada

Mecânico de Freios e Suspensão

Mecânico de Máquinas Pesadas

Montador de Estofados

Motorista Carreteiro

Motorista Carreta Bi-trem

Motorista de Caminhão

Motorista Entregador

Motorista Truck

Nutricionista - Vaga para homem ou Mulher , ensino superior completo.

Operador de Caixa

Operador de Caldeira

Operador de Câmara Fria

Operador de Corte / Serra Fita

Operador de Furadeira

Operador de laminadora

Operador de Máquina Compressora de Comprimidos

Operador de Pintura U.V

Operador de Máquina de Corte de Plástico

Operador de Máquinas Fixas – Coladeira de Borda

Operador de Máquina de Terraplanagem

Operador de Pá Carregadeira

Operador de Seccionadora

Panfleteiro

Pedreiros

Pintor de Automóveis

Pintor de Parede

Porteiro 12x36

Recepcionista de Hospital

Repositor de Mercadorias

Servente de Pedreiro

Serralheiro

Soldador

Tapeceiros

Trabalhador Agropecuário Polivalente

Técnico Segurança do Trabalho

Vendedor Interno Projetista

Vendedor Interno

Vendedor Pracista

Vendedor Interno

Vidraceiro

Zeladora ter disponibilidade de horários

Zelador/a

