Confira as vagas de trabalho ofertadas em Arapongas

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis e os interessados podem ir até a Agência do Trabalhador de Arapongas, que fica na Rua Condor, 1145 – Centro. O local funciona das 8 às 17 horas. Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus, é indispensável o uso de máscaras.

Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596. Agendamentos devem ser feitos através do site www.justica.pr.gov.br.

CARGO

AJUDANTE CARGA E DESCARGA

AJUDANTE DE ELETRICISTA

ATENDENTE DE LANCHONETE

AUXILIAR DE AÇOUGUE

AUXILIAR DE FUNILEIRO

AUXILIAR DE COZINHA PARA LANCHONETE

AUXILIAR DE ENGENHARIA

AUXILIAR PADARIA

AUXILIAR DE PCP

AUXILIAR DE MICROCRÉDITO

AUXILIAR GERAL

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

AUXILIAR TÉCNICO

COLADOR/ESTOFADOS

CASEIRO

COSTUREIRA/ROUPAS

CHAPEIRO

CONSULTOR DE VENDAS

CUIDADOR

COSTUREIRA

CREDIARISTA

ELETRICISTA

ELETROMECÂNICO

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDA

FUNILEIRO

GERENTE DE PRODUÇÃO

JARDINEIRO

LAVADOR DE PEÇAS

MECÂNICO DE CAMINHÃO

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

MECÂNICO SISTEMA HIDRÁULICO

MECÂNICO A DIESEL

MARCENEIRO

MECÂNICO DE MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA MOVELEIRA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

MOTORISTA ENTREGADOR CNH AB

MOTORISTA CARRETEIRO

OPERADOR MÁQUINA PINTURA ELETROSTÁTICA

OFFICE BOY

OPERADOR DE MÁQUINAS (furadeira, CNC, Coladeira de borda, serraria…)

OPERADOR DE FURADEIRA

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

PREGADOR DE ESTOFADOS

PEDREIRO

PANFLETEIRO

PINTOR AUTOMOTIVO

REPRESENTANTE COMERCIAL

REPOSITOR

SERRALHEIRO

SOLDADOR

TÉCNICO EM INFORMÁTICA/EXTERNO

TRABALHADOR RURAL

TAPECEIRO

TORNEIRO MECÂNICO

VENDEDOR INTERNO

VENDEDOR PRACISTA