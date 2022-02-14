Confira as vagas de emprego em Arapongas nesta semana

A Agência do Trabalhador, por meio da Prefeitura de Arapongas, divulgou nesta segunda-feira novas vagas de trabalho disponíveis no município.
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Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 17h. Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), é indispensável o uso de máscaras.
Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.
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O agendamento para o atendimento deve ser feito pelo site: www.justica.pr.gov.br
CONFIRA AS VAGAS:
- AGENCIADOR RODOVIÁRIO
- ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA OBRAS
- ANALISTA PCP
- ATENDENTE DE BALCÃO
- ARMADOR DE FERRAGENS
- AUXILIARES DE PRODUÇÃO
- AUXILIAR DE ESTOQUE
- AUXILIAR DE COZINHA
- AUXILIAR DE COMPRAS
- AUXILIAR DE PADEIRO
- AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE
- AUXILIAR PARA DEPÓSITO
- AUXILIARES PARA ESCRITÓRIO
- AUXILIAR PARA FATURAMENTO
- AUXILIAR PARA METALÚRGICA
- AUXILIAR FINANCEIRO
- AUXILIARES PARA LIMPEZA
- AUXILIAR MECÂNICO
- AUXILIAR MECÂNICO AR CONDICIONADO
- AUXILIAR TÉCNICO ENGENHARIA CIVIL - VAGA PARA ESTAGIO 6HRS
- AUXILIAR TÉCNICO DE MECÂNICA
- AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
- BALCONISTA DE AÇOUGUE
- COLETOR DE LIXO
- CALDEIRISTA
- CAMAREIRA DE MOTEL 12X36
- CARPINTEIROS
- CASEIRO DOMÉSTICO (CASAL )
- CHAPEIRO PARA MONTAR LANCHES
- CONSULTORES DE VENDAS
- COSTUREIRAS DE UNIFORMES
- COSTUREIRAS DE ESTOFADOS LINHA ALTA
- DOMÉSTICAS COM REFERÊNCIAS
- ELETRICISTAS INDUSTRIAL
- ELETROMECÂNICO
- ESTETICISTA
- ESTOQUISTAS
- EXPEDIÇÃO
- GERENTE COMERCIAL
- INSTALADOR DE REDES TELEFÔNICAS
- INSTRUTOR DE MECÂNICA INDUSTRIAL
- LATOEIRO
- MARCENEIROS
- MECÂNICO DE BICICLETAS
- MECÂNICO DE CAMINHÕES
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
- MECÂNICO DE MOTOS
- MECÂNICO DIESEL
- MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- MONTADOR DE ESTRUTURAS DE ESTOFADOS /PREGADOR
- MONTADOR DE MÓVEIS
- MOTORISTA PARA CAMINHÃO TRUCK /MUNCK
- MOTORISTA ENTREGADOR
- MOTORISTA CARRETEIRO
- MOTORISTAS TRUCK /CAÇAMBA/3/4 CARROCERIA
- OFFICE BOY
- OFICIAIS DE SERVIÇOS GERAIS PARA OBRAS/CONSTRUÇÃO
- OPERADORES DE CAIXA PARA SUPERMERCADOS
- OPERADORES COLADEIRA DE BORDA
- OPERADOR EMPILHADEIRA
- OPERADORES PARA FURADEIRA
- OPERADOR DE SECCIONADORA
- OPERADORES DE PINTURA LINHA U.V
- OPERADOR DE CNC - USINAGEM
- OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
- OPERADOR DE SERRA CIRCULAR ,TUPIA E DESTOPADEIRA
- ORIENTADOR DE TRÁFEGO
- OPERADOR DE TELEMARKETING
- PEDREIRO
- RECEPCIONISTA
- REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS
- REPRESENTANTE COMERCIAL
- SERVENTE
- SOLDADOR - TIG MIG OU ELETRICA
- SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
- TÉCNICOS SEGURANÇA DO TRABALHO
- TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA EXTERNO
- TORNEIRO MECÂNICO
- TRABALHADOR RURAL
- VENDEDORES INTERNO
- VENDEDORES PRACISTA
- VIDRACEIRO
- VIGILANTE