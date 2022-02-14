Arapongas

Confira as vagas de emprego em Arapongas nesta semana

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou novo boletim informativo nesta segunda (14)

Da Redação ·
Imagem ilustrativa da notícia Confira as vagas de emprego em Arapongas nesta semana
fonte: Divulgação/Prefeitura de Arapongas
Confira as vagas de emprego em Arapongas nesta semana

A Agência do Trabalhador, por meio da Prefeitura de Arapongas, divulgou nesta segunda-feira novas vagas de trabalho disponíveis no município. 

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Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 17h. Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), é indispensável o uso de máscaras. 

Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.

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O agendamento para o atendimento deve ser feito pelo site: www.justica.pr.gov.br  

CONFIRA AS VAGAS:

  • AGENCIADOR RODOVIÁRIO  
  • ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA OBRAS
  • ANALISTA PCP                                                                             
  • ATENDENTE DE BALCÃO
  • ARMADOR DE FERRAGENS
  • AUXILIARES DE PRODUÇÃO
  • AUXILIAR DE ESTOQUE
  • AUXILIAR DE COZINHA
  • AUXILIAR DE COMPRAS
  • AUXILIAR DE PADEIRO
  • AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE
  • AUXILIAR PARA DEPÓSITO
  • AUXILIARES PARA ESCRITÓRIO
  • AUXILIAR PARA FATURAMENTO
  • AUXILIAR PARA METALÚRGICA
  • AUXILIAR FINANCEIRO
  • AUXILIARES PARA LIMPEZA
  • AUXILIAR MECÂNICO
  • AUXILIAR MECÂNICO AR CONDICIONADO
  • AUXILIAR TÉCNICO ENGENHARIA CIVIL - VAGA PARA ESTAGIO 6HRS
  • AUXILIAR TÉCNICO DE MECÂNICA
  • AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
  • BALCONISTA DE  AÇOUGUE
  • COLETOR DE LIXO
  • CALDEIRISTA
  • CAMAREIRA DE MOTEL                             12X36
  • CARPINTEIROS
  • CASEIRO DOMÉSTICO (CASAL )
  • CHAPEIRO PARA MONTAR LANCHES
  • CONSULTORES DE VENDAS
  • COSTUREIRAS DE UNIFORMES
  • COSTUREIRAS DE ESTOFADOS LINHA ALTA
  • DOMÉSTICAS COM REFERÊNCIAS
  • ELETRICISTAS INDUSTRIAL
  • ELETROMECÂNICO
  • ESTETICISTA
  • ESTOQUISTAS
  • EXPEDIÇÃO
  • GERENTE COMERCIAL
  • INSTALADOR DE REDES TELEFÔNICAS
  • INSTRUTOR DE MECÂNICA INDUSTRIAL
  • LATOEIRO
  • MARCENEIROS
  • MECÂNICO DE BICICLETAS
  • MECÂNICO DE CAMINHÕES
  • MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
  • MECÂNICO DE MOTOS
  • MECÂNICO DIESEL
  • MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS
  • MONTADOR DE ESTRUTURAS DE ESTOFADOS /PREGADOR
  • MONTADOR DE MÓVEIS
  • MOTORISTA PARA CAMINHÃO TRUCK /MUNCK
  • MOTORISTA ENTREGADOR
  • MOTORISTA CARRETEIRO
  • MOTORISTAS TRUCK /CAÇAMBA/3/4 CARROCERIA
  • OFFICE BOY
  • OFICIAIS DE SERVIÇOS GERAIS PARA OBRAS/CONSTRUÇÃO
  • OPERADORES DE CAIXA PARA SUPERMERCADOS
  • OPERADORES COLADEIRA DE BORDA
  • OPERADOR EMPILHADEIRA
  • OPERADORES PARA FURADEIRA
  • OPERADOR DE SECCIONADORA
  • OPERADORES DE PINTURA LINHA U.V
  • OPERADOR DE CNC - USINAGEM
  • OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
  • OPERADOR DE SERRA CIRCULAR ,TUPIA E DESTOPADEIRA
  • ORIENTADOR DE TRÁFEGO
  • OPERADOR DE TELEMARKETING
  • PEDREIRO
  • RECEPCIONISTA
  • REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS
  • REPRESENTANTE COMERCIAL
  • SERVENTE
  • SOLDADOR - TIG MIG OU ELETRICA
  • SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
  • TÉCNICOS SEGURANÇA DO TRABALHO
  • TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA EXTERNO
  • TORNEIRO MECÂNICO
  • TRABALHADOR RURAL
  • VENDEDORES INTERNO
  • VENDEDORES PRACISTA
  • VIDRACEIRO
  • VIGILANTE