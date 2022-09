Confira as vagas de emprego disponíveis em Arapongas nesta semana

Da Redação

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis nesta semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 13h30.

Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.O agendamento para o atendimento deve ser feito pelo site: www.justica.pr.gov.br

CONFIRA:

Assistente de Desenvolvimentos de Produtos – Irá atuar no desenvolvimento de projetos de produtos (móveis) elaborar documentação técnica de apoio a produção e desenvolvimentos de esquemas de montagens e desenvolvimento de protótipos, Experiencia na função e Conhecimento de Auto Cad 2D e 3 D e Pacote Office.

Auxiliar de PPCP - Planejar e Controlar programas a produção , Ter experiência com seccionadora (Móveis) e Informática Básica e conhecimentos com projetos de móveis ou PCP será um diferencial.

Assistente Comercial Interno – Atendimento a Representeantes Suporte a Assistência técnica , Necessário experiência na função .

Ajudante de Carga e Descarga

Agente de Comércio Exterior - Estagiário Requisitos Superior em Adm ou áreas afins

Açougueiro

Ajudante de Açougue

Agenciador de Publicidade

Almoxarife Vaga para atuar em Sabáudia

Armador de Ferragens

Analista de PCP

Atendimento publicitário / Executivo de Contas

Analista de Engenharia de Produtos

Analista de Controle de Qualidade

Armador de Ferragens

Atendente de Balcao

Atendente de Padaria - Ter experiência na função

Auxiliar de Escritório - Setor Cobrança

Assistente de Produtos - Ter disp. Para viagens

Assistente Administrativo

Auxiliar Administrativo - Atuar em empresa de Gás – Setor Vendas diárias / planilhas e fechamento de caixa -horário de trabalho das 15h as 21h de segunda a sábado, Ter disponibilidade de horário

Auxiliar Administrativo - Atuar com Notas Fiscais com conhecimento de Excel Planilhas – Superior Completo Administração

Auxiliar Administrativo - Preferencialmente com experiência no Faturamento

Auxiliar Administrativo - Licitação

Auxiliar Administrativo - Ter pacote office informática

Auxiliar Escrituração Fiscal - Ter experiência escritório de Contabilidade Escrita Fiscal

Analista de Marketing

Assistente Analista de Produtos

Atendente de Balcão para Hamburgueria

Auxiliar de Expedição

Auxiliar Contábil - Ter experiência com rotinas de escritório de Contabilidade

Auxiliar de Estoque

Auxiliar de Limpeza - Limpeza em academia horário de trabalho das 17h20 as 22h00

Auxiliar de Limpeza - Limpeza em Industria

Auxiliar de Logística

Auxiliar Mecânico de Motos

Auxiliar de Cozinha para Pastelaria – Ter disponibilidade de Horários - Obs: não trabalha aos domingos e Feriados.

Auxiliar de Compras

Auxiliar de Limpeza

VAGAS AUXILIAR DE PRODUCAO COM URGENCIA DE CONTRATACAO.

Auxiliar de Produção - Entrevista na Agência. dia 21/09 as 8h – Vaga Feminina

Auxiliar de Produção -VAGAS PARA AUXILIAR NO SETOR DE CORTE , PINTURA ,E SERRARIA - NO MÍNIMO 6 MESES DE EXPERIENCIA -EM CTPS SEM ROTATIVIDADE, VAGAS PARA OS TURNOS NOITE e TURNO DO DIA . - Vagas Masculina

Auxiliar de Produção com Urgência de Contratação - Industria Moveleira – Turnos da Noite .

Auxiliar de Produção - Vaga para Jovem Aprendiz , Masculino . com reservista de 18 a 23 anos – Segmento Industria Moveleira .

Auxiliar de Produção - Atuar em Industria de Colchoes - Vaga Masculina

Auxiliar de Produção - Irá auxiliar o operador da lixadeira Industria Moveleira.

Auxiliar de Produção - Industria de Doces – Preferencialmente a empresa exige que tenha experiência na área alimentícia de doces. Vaga Masculina

Auxiliar de Produção – Auxiliar na Extrusora em Industria de Ração

Auxiliar de Produção - Industria do Segmento Artefatos Vinílicos , Empresa fornecerá treinamento para aprender a função .

Auxiliar de Produção - Industria Química Ter estabilidade em carteira e disponibilidade para atuar próximo ao pedágio

Auxiliar de Produção em Obras - Vaga Urgente irá atuar no trabalho da limpeza pesada de Obras(banheiros, etc) atuando como Auxiliar Geral.Refeição no local, ter carro ou moto porque não passa ônibus no local

Auxiliar de Produção – Empresa segmento alimentício Ambos os sexos – Vagas com urgência para contratação – Preferencialmente que more próximo ao local – Jardim Universitário, Primavera ou Mônaco.

Auxiliar de Produção - Ensino médio completo. Ter trabalhado em produção, pode ser qualquer segmento. Conhecimento de pacote office Word e Excel. Ter CNH. Turnos dia / noite

Auxiliar de Produção Percinta - Industria de Estofados

Auxiliar de Produção Expedição – Industria de Estofados

Auxiliar de Produção 5x 1 - Industrias Alimentícia Industria de Ovos

Auxiliar de Produção - Inspeção de Qualidade / Estoque – Industria do Segmento alimentício Carnes a vaco

Auxiliar de Produção III Segmento Alimentício - Operar Maquinas corte Carnes, atuará na serra fita. Preferencia quem já trabalhou em frigorífico ou Industrias

Auxiliar de Limpeza em Hotel – Turno do dia

Camareira de Motel - Ter disp. De horário

Caldeirista Ter o curso

Carregador

Carpinteiros

Correspondente Bancário - Requisitos : Ter Experiencia como correspondente bancário ter pacote office, prospecção de novos clientes e aberturas de contas PJ, Oferecer Produtos bancários – Superior Completo ,Cnh A, ter carro próprio , será um diferencial ter trabalhado em bancos privados e produtos bancários – Vaga para Trabalhar em Arapongas e Cidades Vizinhas - Empresa Bancaria de Maringá com Filial em Londrina.

Contador - Requisitos da vaga Superior Completo em Ciências Contábeis ,experiencia com Escrita Fiscal e Contabilidade

Conferente de Carga e Descarga

COSTUREIRAS VAGAS COM URGENCIA DE CONTRATACAO

Costureira de Maquina Reta Industrial - Costurar em Industria de Colchoes experiência em máquina reta industrial.

Costureiras de Poltronas

Costureiras de Estofados linha Alta Couro – Pode ser costureiras de Tecidos com experiência na área de Estofados.

Costureiras em geral – Costurar Uniformes

Cozinheiras

Design de Produtos : Requisitos da Vaga Cursando ou graduado em cursos de design ter experiência em design de móveis Auto Cad 3 D Max ,ou programas relacionados ter conhecimento com excel - Prototipacao de novos Produtos ,Obs: disponibilidade para viagens esporádicas.

Eletromecânico - Ter Curso Técnico completo em Eletromecânica

Eletricista Industrial – TER NR10 E NR35

Engenheiro de Produção Estagiário de Engenharia Requisitos cursando Superior em Engenharia ou áreas afins

Estoquistas

Eletrotécnico

Encarregado de Produção

Faxineira Requisitos no mínimo 1 ano de experiência na função

Funileiro de Carros

Garçom

Eletricista Industrial

Instrutor de Farmácia

Instalador de Rede WiFI e TV – Acima de 20 anos ter carro próprio ,não necessário experiência terá treinamento para aprender a função.

Jardineiro

Líder de equipe /Jardim

Laminador de Espumas – Cortar Espumas ter experiência na função

Latoeiro

Lubrificador de Automóveis

Mecânico Industrial – Manutenção em compressores de ar comprimido

Mecânico Agrícola - Ter conhecimento com mecânica de Maquinas agrícola.

Mecânico de Suspensão e Freios

Mecânico de Automóveis

Mecânico de Bicicletas

Mecânico de Manutenção Maquinas Industriais

Mecânico Diesel

Montador de Móveis – Disponibilidade para viagens

Montador de Moveis Planejados

Montador de Estruturas Metálicas

Montador de Pneus

Montador de Bicicletas

Montador Industrial

Montador de Estruturas de Estofados

Montador de Móveis

Montador de Pre Moldados

Motorista de Caminhao Truck - Ter no mínimo 3 anos de experiência na função

Motoristas Entregador

Motorista de Bitrem

Motoristas Carreta

Operador de Seccionadora - Ter mais de um ano de experiencia na função – Disponibilidade para atuar na Zona Sul.

Operador de Pá Carregadeira

Operador de Serraria

Operador de Coladeira de Borda

Operador de Caixa - Vagas para atuar em Supermercados

Operador de Serra Fita

Operador de Maquina CNC

Operador de Maquina Destopadeira

Operador de Maquinas / Estabilidade na operação de máquinas

Operador de Caldeira a óleo - Ter Curso NR13 e Pacote office

Operador de Furadeiras

Operador de Maquina de Serraria

Operador de Produção – Empresa de Rolândia

Panfleteiros

Pedreiros

Pintor Automotivo

Professor de Inglês - Requisito Superior Concluído Letras / Ter Domínio da língua Inglesa Fluência – Vaga com urgência de Contratação.

Recepcionista de Hotel - Vaga Masculina ter disponibilidade de horário

Recepcionista de Academia Horário das 17h20 as 22h

Recepcionista de Hotel - Vaga Masculina – Turno do dia

Repositor de Mercadorias - Vagas para Supermercados

Safristas - Turno da Noite

Serralheiro

Servente de Obras / Pavimentação Asfalto

Servente de Limpeza - Atuar com limpeza - Vaga Feminina , Interessadas agendar horário pelo site da Agência e comparecer para realizar atendimento da vaga.

Servente de Obras / Construção

Soldadores

Supervisor de Vendas

Tapeceiros Vagas com Urgência de Contratação

Tapeceiros Pregador

Tapeceiros Colador

Tapeceiros Estofados em Geral

Trabalhador Agropecuário Polivalente

Técnico Segurança do Trabalho

Técnicos Manutenção de Informática

Torneiro Mecânicos

VENDEDORES INTERNO E EXTERNO – VAGAS COM URGENCIA DE CONTRATACAO

Vendedor Interno - Vendas de Moveis e Eletrodomésticos

Vendedor Interno - Vendas por telefone de Colchoes

Vendedor Interno - Vendas de pecas em Auto Center

Vendedor Interno - Vendas equipamentos para informática

Vendedor Interno - Atuar com empréstimos consignados em Financeira

Vendedores Interno - Vendas de óculos - Ter experiencia na área de ótica

Vendedor Interno - Vendas de Colchoes em loja

Vendedor Interno - Vendas em loja Infantil

Vendedores Interno ½ período - Atuar com vendas - lojas de Roupas Infantil das 09h as 13h.

Vendedor Eterno - Vendas distribuidora de Alimentos

