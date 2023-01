Confira as vagas de emprego disponíveis em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis nesta semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas, localizada na Rua Condor, 1145, no Centro, das 8h às 13h30.

continua após publicidade .

Confira:

Auxiliar de Estoque: Ter conhecimentos computador e parte administrativa/ Vaga masculina ou feminina ter CNH AB.

Auxiliar Técnico Construção Civil: VAGA PARA ESTAGIO A PARTIR DO 3º ANO DA FACULDADE, ATUAR EM OBRAS ARAPONGAS, NECESSÁRIO CONHECIMENTO EM AUTO CAD. Vaga masculina ou Feminina

Ajudante de Motorista

Auxiliar de Expedição: Requisitos da vaga. Fazer todo o processo de expedição de produtos, desde a sua separação e empacotamento, até o carregamento dos produtos para o transporte , Vaga Masculina.

Alinhador de Pneus

Auxiliar de Estufas / Área Rural

Auxiliar de Produção: Indústria de Matéria prima para ração/ Vagas Masculina

Auxiliar de Produção: Indústria de Ração para Cães e Gatos / Vagas Masculina

Auxiliar de Produção: Serviços em Granja/ Área Rural

Auxiliar de Produção: Termo Vinil / Vaga Masculina

Auxiliar de Produção/ Indústria de Plásticos / Vagas masculina e Feminina.

Auxiliar de Produção Indústria de Embalagens / Empresa Sabáudia / Vaga Masculina

Auxiliar de Produção Indústria Química/ Vagas Masculina Auxiliar de linha de Produção

Auxiliar de Produção com CNH para Caminhão: Serviços em Granja Área Rural

Condutor |Rolon, Caminhão Canguru com CNH C D ou E.

Auxiliar nos serviços de Alimentação/ Lanchonete

Auxiliar de linha de Produção/ Serra Fita Industria serviços de Alimentação Carnes /Vagas Masculinas

Auxiliar de Produção II: Setor Embalagem Indústria de Alimentação Carnes/ Vagas Feminina

Auxiliar de Produção (5x1): Indústria de alimentos / Vaga masculina ou Feminina

Auxiliar de Produção Manutenção: Trabalhar com manutenção de máquinas padronizadoras

Auxiliar de Produção : limpeza em obras de Construção

Auxiliar de Linha de Produção / Jovem Aprendiz Masculino

Auxiliar de Linha de Produção/ Indústria de Doces - Vaga Masculina

Auxiliar de Produção/ Indústria de Móveis - Vagas Masculinas

Açougueiros

Ajudante de Açougueiro

Alinhador de Pneus

Analista de Contabilidade

Almoxarife / Vaga Masculina. Atuar em Sabáudia

Armazenista

Auxiliar Técnico de Montagens: produtos de Limpeza. Ter conhecimento com hidráulica CNH B

Assistente de Compras

Auxiliar de Logística / Ter experiência mínima de 1 ano na função.

Assistente Comercial de Custos: Atuar diretamente com custos de vendas; experiência na área de custos/ superior completo ou cursando ciências contábeis.

Auxiliar Administrativo - Atuar no setor de compras cotação de preços/ Vaga Feminina ou Masculina

Auxiliar Administrativo - Ter CNH AB, atividades de escritório interno e externo

Auxiliar Administrativo - Cadastro noção de photoshop e experiência em cadastro de produtos nas plataformas serão diferenciais também/ Vaga Masculina ou Feminina

Auxiliar de Escritório - Faturamento

Auxiliar de Escritório - Conhecimento básico de Excel / Planilhas, Área Rural -Vaga feminina ou masculina

Auxiliar de Escritório - Ter conhecimento com Word Excel será um diferencial; cursando ciências contábeis.

Auxiliar Financeiro

Auxiliar de Faturamento

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar Técnico Controle de Qualidade

Auxiliar de Logística

Auxiliar de mecânico Suspensão e freio

Auxiliar Mecânico de Motos

Auxiliar Pintor de Automóveis

Balconistas

Carregamento

Chapeiro/ Montagens de Lanches

Comprador / Auxiliar nas compras produtos varejo em geral

Cozinheira

Cortadeira

Colchoeiro

Conferente de Mercadorias

Cuidador de Idoso - supervisionar e realizar cuidados complementares a idosos

Dessossador

Embalador de Estofados

Eletricista Industrial

Eletricistas -Ter Nr10 Nr33 e 34/ Curso eletrotécnico e disponibilidade para viagens

Eletrotécnico

Empregada doméstica (com referências) / vaga para meio período

Empregada doméstica (com referências) / vaga para período integral

Encarregado de Produção

Encarregado Administrativo

Estoquistas

Faturista / Faturamento de pedidos, emissão nota fiscal, só precisa ter noção de digitação ; experiência é diferencial . Vaga Masculina ou Feminina.

Fiscal de Caixa

Funileiro

Gerente de Restaurante e Lanchonete / Masculino

Gerente de Posto Combustível / Masculino

Instalador de Painéis: A VAGA É PARA AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE PAINEL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA TER CURSO TÉCNICO.

Instrutor Curso de Farmácia

Laminador

Lavador de Veículos

Latoeiro

Lubrificador de Automóveis

Marceneiros

Mecânico de Automóveis

Mecânico de Máquinas Pesadas: Irá atuar, com mecânica de máquinas pesadas (Agrícolas). Requisitos: Conhecimentos de mecânica de Máquinas pesadas (Agrícolas), principalmente sistema de hidráulica; Curso de Mecânica de máquinas será um diferencial.

Mecânico de ar Compressores

Mecânico Industrial: atuar com manutenção de maquinário moveleiro no geral, interpretação de diagrama elétrica e inversor de frequência

Mecânico Diesel

Mecânico de Manutenção de Caminhão a Diesel

Mecânico de Freios e Suspensão

Montador de Pneus

Montador de Automóveis

Montador de Estruturas de Estofados

Montador de Estruturas Metálicas

Montador de Pré-Moldados

Motorista Bitrem

Motorista de Carreta

Motorista de Caminhão / Ter curso do Mopp

Operadores de Caixa - Atuar em supermercados (Vaga Feminina e Masculina)

Operadora de Caixa - Atuar em loja do Comércio (Vaga Feminina)

Operador de Câmara Fria

Operador de Máquina / fabricação de Limpeza

Operador Coladeira de Borda

Operador destopadeira/extrusora

Operador de Máquina / Embalagem Indústria Moveleira

Operador de Máquina/ Embalagem Indústria Alimentos

Operador de Furadeiras

Operador de Pintura linha U.V

Operador de Máquina de Serraria

Operador de Máquina Terraplanagem

Operador de Produção

Panfleteiros

Pedreiros para Obras

PCP

Pintor Automotivo

Pintor de Obras

Recepcionista/ Vaga Feminina

Recepcionista de Hotel/Vaga Masculina preferencialmente de 25 a 40 anos.

Recepcionista de Hotel/12x36 das 07h às 19h - Preferencialmente Vaga Masculina

Repositores de Supermercados

Separador de Mercadorias

Serralheiros

Servente de Obras

Soldadores

Subgerente de Supermercados

Supervisor Comercial

Tapeceiros com experiência em Capitone

Tapeceiros de Estofados

Tapeceiros Capitone

Tapeceiros Sofás e Poltronas

Torneiro Mecânico

Técnico Manutenção de Informática

Técnico em Manutenção de Máquinas: Comunicação com cliente e empresa através de visitas presenciais, telefone e e-mail.

Aplicação de testes de produtos higiene e limpeza/ ter Cnh B

Vendedor Interno - Entrevista na Agência 14/02 Terça-feira, às 08h30 - Requisitos da Vaga VENDER CURSOS PROFISSIONALIZANTES,TER APTIDÕES COM INFORMÁTICA,ENSINO MÉDIO COMPLETO,TER HABILIDADES COM VENDAS Vaga masculina e Feminina

Vendedor Externo: Vendas no ramo da agricultura, preferencialmente técnico agrícola ou cursando/ter experiência no ramo produtos de agricultura, ter CNH AB. Empresa fornece Veículo. Vaga Masculina

Vendedores Internos: Comercio Geral / Vagas Feminina e Masculina

Vendedores Externo / Vagas Feminina e Masculina

Visitador Domiciliar

Vigilante/Necessário ter o curso de vigilante em dia CNH AB

Zeladora/Vaga Feminina

Siga o TNOnline no Google News