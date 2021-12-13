Arapongas

Confira as vagas de emprego disponíveis em Arapongas

Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador.

Da Redação ·
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Confira as vagas de emprego disponíveis em Arapongas

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis da semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 17h. Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus, é indispensável o uso de máscaras. 

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Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312. 

Confira as vagas disponíveis:

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AUXILIAR GERAL /PRODUÇÃO

AJUDANTE DE AÇOUGUE

ANALISTA DE OCP

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ARMADOR DE FERRAGENS

ATENDENTE DE BALCÃO / DISP. DE HORÁRIO

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

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AUXILIAR DE COBRANÇA

AUXILIAR DE COMPRAS

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AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE

AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIARES PARA ESCRITÓRIO

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AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

AUXILIAR DE PESSOAL

AUXILIAR DEP. FISCAL

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AUXILIAR MECÂNICO

AUXILIAR TÉCNICO

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BALCONISTA DE AÇOUGUE

CALDEIRISTA

CAMAREIRA DE MOTEL 12X36

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CARPINTEIROS

CHAPEIRO / MONTAGEM DE LANCHES

CONSULTOR DE VENDAS

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CORTADEIRA

COSTUREIRAS UNIFORMES

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COSTUREIRAS DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS / ESTOFADOS LINHA ALTA TECIDO OU COURO.

ELETRICISTAS

ELETRICISTAS INDUSTRIAL

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ELETRICISTAS AUTOMOTIVO

EMBALADOR DE SOFÁS

ELETROMECÂNICO

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ESTETICISTA

ESTOQUISTAS

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FRENTISTA 12X36

LOMBADOR PARA FRIGORÍFICO

MARCENEIROS

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MECÂNICO DE CAMINHÃO

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO / COMPRESSORES

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MECÂNICO DE MOTOS

MONTADOR DE MÓVEIS

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MOTORISTA ENTREGADOR – DIRIGIR VAN CNH D

MOTORISTA ENTREGADOR - DIRIGIR CAMINHÃO CNH C

MOTORISTA DE CAMINHÃO – DIRIGIR CAMINHÃO VIAGENS LONGA – EXAME TOXICOLÓGICO EM DIA. CNH C

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MOTORISTA TRUCK               -   DIRIGIR CAMINHÃO TRANSPORTADORA CNH C, MAIS DE UM ANO DE EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO.

OFFICE BOY

OPERADORES DE CAIXA PARA SUPERMERCADO

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OPERADOR DE CAIXA - POSTO GASOLINA

OPERADOR DE CALDEIRA

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OPERADORES DE FURADEIRA

OPERADOR DE CNC – USINAGEM MADEIRA

OPERADOR DE MÁQUINA SERRARIA

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OPERADOR DE SECCIONADORA

OPERADOR DE PINTURA LINHA U.V

OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

ORIENTADOR DE TRÁFEGO

PEDREIROS

RECEPCIONISTA DE HOSPITAL / ESTACIONAMENTO 12X36 - NOTURNO

RECEPCIONISTA DE OFICINA DE MOTOS

REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS

REPRESENTANTE COMERCIAL

SERVENTES

SOLDADOR

SUPERVISOR DE TELEVENDAS

SUPORTE A CLIENTE AREA DE T.I

TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

TÉCNICO MANUTENÇÃO INFORMÁTICA

OP. DE TELEMARKETING

TORNEIROS MECÂNICOS

TRABALHADOR RURAL - ROÇAGEM E CAPINAGEM EM FAZENDA / ARAPONGAS.

VENDEDORES INTERNOS  

VENDEDORES EXTERNOS

ZELADORA