Confira as vagas de emprego disponíveis em Arapongas

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis da semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 17h. Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus, é indispensável o uso de máscaras.
Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.
Confira as vagas disponíveis:
AUXILIAR GERAL /PRODUÇÃO
AJUDANTE DE AÇOUGUE
ANALISTA DE OCP
ARMADOR DE FERRAGENS
ATENDENTE DE BALCÃO / DISP. DE HORÁRIO
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
AUXILIAR DE COBRANÇA
AUXILIAR DE COMPRAS
AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIARES PARA ESCRITÓRIO
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
AUXILIAR DE PESSOAL
AUXILIAR DEP. FISCAL
AUXILIAR MECÂNICO
AUXILIAR TÉCNICO
BALCONISTA DE AÇOUGUE
CALDEIRISTA
CAMAREIRA DE MOTEL 12X36
CARPINTEIROS
CHAPEIRO / MONTAGEM DE LANCHES
CONSULTOR DE VENDAS
CORTADEIRA
COSTUREIRAS UNIFORMES
COSTUREIRAS DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS / ESTOFADOS LINHA ALTA TECIDO OU COURO.
ELETRICISTAS
ELETRICISTAS INDUSTRIAL
ELETRICISTAS AUTOMOTIVO
EMBALADOR DE SOFÁS
ELETROMECÂNICO
ESTETICISTA
ESTOQUISTAS
FRENTISTA 12X36
LOMBADOR PARA FRIGORÍFICO
MARCENEIROS
MECÂNICO DE CAMINHÃO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO / COMPRESSORES
MECÂNICO DE MOTOS
MONTADOR DE MÓVEIS
MOTORISTA ENTREGADOR – DIRIGIR VAN CNH D
MOTORISTA ENTREGADOR - DIRIGIR CAMINHÃO CNH C
MOTORISTA DE CAMINHÃO – DIRIGIR CAMINHÃO VIAGENS LONGA – EXAME TOXICOLÓGICO EM DIA. CNH C
MOTORISTA TRUCK - DIRIGIR CAMINHÃO TRANSPORTADORA CNH C, MAIS DE UM ANO DE EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO.
OFFICE BOY
OPERADORES DE CAIXA PARA SUPERMERCADO
OPERADOR DE CAIXA - POSTO GASOLINA
OPERADOR DE CALDEIRA
OPERADORES DE FURADEIRA
OPERADOR DE CNC – USINAGEM MADEIRA
OPERADOR DE MÁQUINA SERRARIA
OPERADOR DE SECCIONADORA
OPERADOR DE PINTURA LINHA U.V
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO
ORIENTADOR DE TRÁFEGO
PEDREIROS
RECEPCIONISTA DE HOSPITAL / ESTACIONAMENTO 12X36 - NOTURNO
RECEPCIONISTA DE OFICINA DE MOTOS
REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS
REPRESENTANTE COMERCIAL
SERVENTES
SOLDADOR
SUPERVISOR DE TELEVENDAS
SUPORTE A CLIENTE AREA DE T.I
TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO
TÉCNICO MANUTENÇÃO INFORMÁTICA
OP. DE TELEMARKETING
TORNEIROS MECÂNICOS
TRABALHADOR RURAL - ROÇAGEM E CAPINAGEM EM FAZENDA / ARAPONGAS.
VENDEDORES INTERNOS
VENDEDORES EXTERNOS
ZELADORA