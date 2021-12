Da Redação

Confira as vagas de emprego disponíveis em Arapongas

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis da semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 17h. Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus, é indispensável o uso de máscaras.

continua após publicidade .

Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.

Confira as vagas disponíveis:

continua após publicidade .

AUXILIAR GERAL /PRODUÇÃO

AJUDANTE DE AÇOUGUE

ANALISTA DE OCP

continua após publicidade .

ARMADOR DE FERRAGENS

ATENDENTE DE BALCÃO / DISP. DE HORÁRIO

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

continua após publicidade .

AUXILIAR DE COBRANÇA

AUXILIAR DE COMPRAS

continua após publicidade .

AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE

AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIARES PARA ESCRITÓRIO

continua após publicidade .

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

AUXILIAR DE PESSOAL

AUXILIAR DEP. FISCAL

continua após publicidade .

AUXILIAR MECÂNICO

AUXILIAR TÉCNICO

continua após publicidade .

BALCONISTA DE AÇOUGUE

CALDEIRISTA

CAMAREIRA DE MOTEL 12X36

continua após publicidade .

CARPINTEIROS

CHAPEIRO / MONTAGEM DE LANCHES

CONSULTOR DE VENDAS

continua após publicidade .

CORTADEIRA

COSTUREIRAS UNIFORMES

continua após publicidade .

COSTUREIRAS DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS / ESTOFADOS LINHA ALTA TECIDO OU COURO.

ELETRICISTAS

ELETRICISTAS INDUSTRIAL

continua após publicidade .

ELETRICISTAS AUTOMOTIVO

EMBALADOR DE SOFÁS

ELETROMECÂNICO

continua após publicidade .

ESTETICISTA

ESTOQUISTAS

continua após publicidade .

FRENTISTA 12X36

LOMBADOR PARA FRIGORÍFICO

MARCENEIROS

continua após publicidade .

MECÂNICO DE CAMINHÃO

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO / COMPRESSORES

continua após publicidade .

MECÂNICO DE MOTOS

MONTADOR DE MÓVEIS

continua após publicidade .

MOTORISTA ENTREGADOR – DIRIGIR VAN CNH D

MOTORISTA ENTREGADOR - DIRIGIR CAMINHÃO CNH C

MOTORISTA DE CAMINHÃO – DIRIGIR CAMINHÃO VIAGENS LONGA – EXAME TOXICOLÓGICO EM DIA. CNH C

continua após publicidade .

MOTORISTA TRUCK - DIRIGIR CAMINHÃO TRANSPORTADORA CNH C, MAIS DE UM ANO DE EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO.

OFFICE BOY

OPERADORES DE CAIXA PARA SUPERMERCADO

continua após publicidade .

OPERADOR DE CAIXA - POSTO GASOLINA

OPERADOR DE CALDEIRA

continua após publicidade .

OPERADORES DE FURADEIRA

OPERADOR DE CNC – USINAGEM MADEIRA

OPERADOR DE MÁQUINA SERRARIA

continua após publicidade .

OPERADOR DE SECCIONADORA

OPERADOR DE PINTURA LINHA U.V

OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

ORIENTADOR DE TRÁFEGO

PEDREIROS

RECEPCIONISTA DE HOSPITAL / ESTACIONAMENTO 12X36 - NOTURNO

RECEPCIONISTA DE OFICINA DE MOTOS

REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS

REPRESENTANTE COMERCIAL

SERVENTES

SOLDADOR

SUPERVISOR DE TELEVENDAS

SUPORTE A CLIENTE AREA DE T.I

TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

TÉCNICO MANUTENÇÃO INFORMÁTICA

OP. DE TELEMARKETING

TORNEIROS MECÂNICOS

TRABALHADOR RURAL - ROÇAGEM E CAPINAGEM EM FAZENDA / ARAPONGAS.

VENDEDORES INTERNOS

VENDEDORES EXTERNOS

ZELADORA