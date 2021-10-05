Confira as vagas de emprego disponíveis em Arapongas

Nesta terça-feira (5), a Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis da semana. Os interessados podem ir até a Agência do Trabalhador de Arapongas, localizada na Rua Condor, 1145, no Centro, das 8 às 17 horas.
Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), é indispensável o uso de máscaras. Para mais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador pelo telefone: 3275-1596.
Veja:
AUXILIAR GERAL
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
AJUDANTE DE OBRAS
ARMADOR CONSTRUÇÃO CIVIL
ARMADOR DE FERRAGENS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE DE VENDAS
ASSISTENTE DEPARTAMENTO PESSOAL
ATENDENTE COMERCIAL TUTOR DE POLO
ATENDENTE DE BALCÃO
ATENDENTE DE LANCHONETE
ATENDIMENTO AO CLIENTE SAC
AUXIILIAR DE COMPRAS
AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
AUXILIAR DE ESTOQUE
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
AUXILIAR DE FUNILEIRO
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
AUXILIAR DE PADEIRO
AUXILIAR DE PESSOAL (MEIO PERÍODO)
AUXILIAR DEPARTAMENTO FISCAL
AUXILIAR DESIGN
AUXILIAR DE MECÂNICO
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO
AUXILIAR DE TAPECARIA
AUXILIAR DE COBRANÇA
AUXILIARTÉCNICO
BALCONISTA DE AÇOUGUE
CAMAREIRA DE HOTEL
CAMAREIRA DE MOTEL
CARPINTEIROS
CARREGADOR DE CAMINHÕES
CASEIRO (CASAL S/FILHOS)
CHAPEIRO PARA LANCHES
COBRADOR EXTERNO
COMPRADOR
CONSULTOR DE VENDAS
COPEIRA
COSTUREIRAS DE UNIFORMES
COSTUREIRAS DE ESTOFADOS / COURO OU TECIDO
COSTUREIRA DE OVERLOQUE /GALONEIRA
COSTUREIRA MÁQUINA RETA
COZINHEIRA COM EXPERIÊNCIA
ELETRICISTAS
ELETRICISTAS INDUSTRIAL
ELETRICISTAS AUTOMOTIVO
ELETROMECÂNICO
EMBALADOR DE SOFÁS
EMPREGADA DOMÉSTICA COM REFERÊNCIAS
ENCARREGADO CORTE COSTURA
ENCARREGADO DE OBRAS
ENCARREGADO DE FORMAS METÁLICAS
FUNILEIRO
GERENTE DE SUPERMERCADOS
IMPRESSOR SERIGRAFO
JARDINEIRO
LAVADOR DE PEÇAS
LOMBADOR (FRIGORÍFICO)
MARCENEIROS
MECÂNICO DE CAMINHOES
MECÂNICO DE DIREÇÕES DE FREIOS
MECÂNICO DE MOTOS
MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
MONTADOR DE ESTRUTURAS DE ESTOFADOS
MONTADOR /PREGADOR
MONTADOR DE AUTOMÓVEIS
MONTADOR DE MÓVEIS
MOTORISTAS DE CAMINHÃO
MOTORISTA ENTREGADOR / ASSISTENTE TÉCNICO
MOTORISTA CAMINHÃO TRUCK
OFFICE BOY
OFICIAIS DE SERVIÇOS GERAIS
OPERADORES DE CAIXA
OPERADOR DE FURADEIRAS
OPERADOR DE PINTURA LINHA U.V
OPERADOR DE CALDEIRA
OPERADOR DE LAMINADOR
OPERADOR MÁQUINA SERRARIA E CNC USINAGEM
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
OPERADOR DE TELEMARKETING
OPERADOR DE USINAGEM
OPERADOR INDUSTRIAL
ORIENTADOR DE TRÁFEGO
PADEIRO
PANFLETEIRO
PEDREIRO
PINTOR AUTOMOTIVO
POLIDOR DE AUTOMÓVEIS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
QUÍMICO INDUSTRIAL
RECEPCIONISTA DE HOTEL
RECEPCIONISTA DE MOTEL
REPOSITOR DE SUPERMERCADOS
SECRETÁRIA EXECUTIVA
SERRALHEIROS
SERVENTE DE LIMPEZAS (MASC)
SERVENTES PARA OBRAS
SOLDADOR
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
SUPORTE A CLIENTE (ÁREA DE T.I)
TAPECEIROS /ESTOFADOR
TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM COREN ATIVO
TÉCNICO SEGURANCA DO TRABALHO
TÉCNICO ELETRICISTA
TORNEIROS MECÂNICO
VENDEDORES INTERNOS
VENDEDORES EXTERNOS
ZELADOR (MASC.)