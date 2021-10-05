Arapongas

Confira as vagas de emprego disponíveis em Arapongas

Oportunidades de trabalho são para diferentes segmentos

Da Redação ·
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fonte: Divulgação
Confira as vagas de emprego disponíveis em Arapongas

Nesta terça-feira (5), a Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis da semana. Os interessados podem ir até a Agência do Trabalhador de Arapongas, localizada na Rua Condor, 1145, no Centro, das 8 às 17 horas.

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Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), é indispensável o uso de máscaras. Para mais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador pelo telefone: 3275-1596. 

Veja:

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AUXILIAR GERAL

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

AJUDANTE DE OBRAS

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ARMADOR CONSTRUÇÃO CIVIL

ARMADOR DE FERRAGENS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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ASSISTENTE DE VENDAS

ASSISTENTE DEPARTAMENTO PESSOAL

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ATENDENTE COMERCIAL TUTOR DE POLO

ATENDENTE DE BALCÃO

ATENDENTE DE LANCHONETE

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ATENDIMENTO AO CLIENTE SAC

AUXIILIAR DE COMPRAS

AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE

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AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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AUXILIAR DE ESTOQUE

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

AUXILIAR DE FUNILEIRO

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AUXILIAR DE LIMPEZA

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

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AUXILIAR DE PADEIRO

AUXILIAR DE PESSOAL  (MEIO PERÍODO)

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AUXILIAR DEPARTAMENTO FISCAL

AUXILIAR DESIGN

AUXILIAR DE MECÂNICO

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AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO

AUXILIAR DE TAPECARIA

AUXILIAR DE COBRANÇA

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AUXILIARTÉCNICO

BALCONISTA DE AÇOUGUE

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CAMAREIRA DE HOTEL

CAMAREIRA DE MOTEL

CARPINTEIROS

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CARREGADOR DE CAMINHÕES

CASEIRO (CASAL S/FILHOS)

CHAPEIRO PARA LANCHES

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COBRADOR EXTERNO

COMPRADOR

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CONSULTOR DE VENDAS

COPEIRA

COSTUREIRAS DE UNIFORMES

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COSTUREIRAS DE ESTOFADOS / COURO OU TECIDO

COSTUREIRA DE OVERLOQUE /GALONEIRA

COSTUREIRA  MÁQUINA  RETA

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COZINHEIRA COM EXPERIÊNCIA

ELETRICISTAS

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ELETRICISTAS INDUSTRIAL

ELETRICISTAS AUTOMOTIVO

ELETROMECÂNICO

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EMBALADOR DE SOFÁS

EMPREGADA DOMÉSTICA COM REFERÊNCIAS

ENCARREGADO CORTE COSTURA

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ENCARREGADO DE OBRAS

ENCARREGADO DE FORMAS METÁLICAS

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FUNILEIRO

GERENTE DE SUPERMERCADOS

IMPRESSOR SERIGRAFO

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JARDINEIRO

LAVADOR DE PEÇAS

LOMBADOR (FRIGORÍFICO)

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MARCENEIROS

MECÂNICO DE CAMINHOES

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MECÂNICO DE DIREÇÕES DE  FREIOS

MECÂNICO DE MOTOS

MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

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MONTADOR DE ESTRUTURAS DE ESTOFADOS

MONTADOR /PREGADOR

MONTADOR DE AUTOMÓVEIS

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MONTADOR DE MÓVEIS

MOTORISTAS DE CAMINHÃO

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MOTORISTA ENTREGADOR / ASSISTENTE TÉCNICO

MOTORISTA CAMINHÃO TRUCK

OFFICE BOY

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OFICIAIS DE SERVIÇOS GERAIS

OPERADORES  DE CAIXA

OPERADOR DE FURADEIRAS

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OPERADOR DE PINTURA LINHA U.V

OPERADOR DE CALDEIRA

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OPERADOR DE LAMINADOR

OPERADOR MÁQUINA SERRARIA E CNC USINAGEM

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

OPERADOR DE TELEMARKETING

OPERADOR DE USINAGEM

OPERADOR INDUSTRIAL

ORIENTADOR DE TRÁFEGO

PADEIRO

PANFLETEIRO

PEDREIRO

PINTOR AUTOMOTIVO

POLIDOR DE AUTOMÓVEIS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

QUÍMICO INDUSTRIAL

RECEPCIONISTA DE HOTEL

RECEPCIONISTA DE MOTEL

REPOSITOR DE SUPERMERCADOS

SECRETÁRIA EXECUTIVA

SERRALHEIROS

SERVENTE DE LIMPEZAS (MASC)

SERVENTES PARA OBRAS

SOLDADOR

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

SUPORTE A CLIENTE (ÁREA DE T.I)

TAPECEIROS /ESTOFADOR

TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM COREN ATIVO

TÉCNICO SEGURANCA DO TRABALHO

TÉCNICO ELETRICISTA

TORNEIROS  MECÂNICO

VENDEDORES  INTERNOS

VENDEDORES  EXTERNOS

ZELADOR (MASC.)