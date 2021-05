Confira as vagas de emprego disponíveis em Arapongas

Continua após publicidade

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis da semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 17h. Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), é indispensável o uso de máscaras.

Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596. Agendamentos devem ser feitos através do site www.justica.pr.gov.br. Confira:

CARGO AUXILIAR DE MECÂNICO AUXILIAR DE ESTOQUE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE LOGÍSTICA ANALISTA DE PCP AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS EM BUFFET AUXILIAR DE AÇOUGUE ALMOXARIFE AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL AUXILIAR FINANCEIRO AUXILIAR GERAL AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL COM EXPERIÊNCIA EM SISTEMA DOMÍNIO Atendente Balconista Auxiliar de Produção Auxiliar de Escritório Auxiliar administrativo SETOR DE COMPRAS Auxiliar Técnico AUXILIAR DE ALMOXARIFE BORRACHEIRO CALDEIRISTA INDUSTRIAL CONFEITEIRO Conferente carga e descarga Consultor de Vendas CASEIRO Costureira