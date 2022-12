Da Redação

Confira as notícias de Arapongas mais acessadas em 2022

Retrospectiva: o TNOnlie separou as notícias de Arapongas mais acessadas em 2022. Morte de PM, prisões, acidentes e política. Confira:

Morre em Arapongas o tenente Matias, aos 36 anos

O 1º tenente da Polícia Militar (PM) Marco Antônio Matias, 36 anos, de Arapongas, no norte do Paraná, foi encontrado morto dentro do apartamento, na tarde desta segunda-feira (14). A ocorrência foi registrada em um prédio localizado na área central da cidade e mobilizou várias viaturas da polícia, além de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

Antes de atuar na Polícia Militar (PM) de Arapongas, o policial trabalhou também na Rotam do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), de Apucarana. Ele deixa a esposa, a capitã Kelly Wistuba França, e os filhos, um menino de 10 anos e uma menina. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Homem de 43 anos marca encontro com menina em Arapongas e acaba preso

A Polícia Civil, com apoio da Guarda Municipal, prendeu um homem, de 43 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra uma menina de 13. A captura foi realizada nesta terça-feira (27), em Arapongas, no norte do Paraná.

Durante a ação, também foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão em que foram apreendidos cinco celulares, 31 DVDs e um notebook. Os itens serão encaminhamos para a perícia. A prisão aconteceu por volta das 11h. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Homem é acusado de tentar matar ex-mulher com incêndio em Arapongas

Um homem ateou fogo em uma residência, na manhã desta terça-feira (27), na Rua Mergulhador, em Arapongas, no norte do Paraná. Segundo a moradora, Franciele Oliveira, o criminoso, pai de um de seus filhos, de 1 ano e 10 meses, tentou matá-la com o incêndio.

A vítima contou que o homem estava preso pelos crimes de violência doméstica e tentativa de homicídio, cometidos contra ela própria, e saiu temporariamente por conta do natal. Segundo a moradora, o agressor tentou invadir a casa ainda durante a madrugada, mas não conseguiu. No entanto, pela manhã, quando já não estavam mais no local, ele invadiu e incendiou a residência. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Arapongas confirma saída do Cisvir e anuncia novo consórcio de saúde

Segunda maior cidade do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), Arapongas vai deixar de fazer parte do grupo, dentro de 60 dias. Até lá, um novo consórcio deve ser constituído com municípios ligados às regionais de Maringá e de Londrina, cuja sede será em Arapongas. A decisão, segundo o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC), é irreversível e já teria sido informada à diretoria do Cisvir, por escrito. “Temos só mais 60 dias, janeiro e fevereiro, como membros do Cisvir”, diz o prefeito.

Arapongas é hoje responsável pela segunda maior cota de contribuição mensal ao Cisvir, conforme contratos assinados em fevereiro de 2022. Dos pouco mais de 392 mil habitantes dos 18 municípios do consórcio, Arapongas responde por seus 124 mil moradores, segundo as estimativas do IBGE. A cidade paga mensalmente, de forma fixa, quase R$ 89 mil, considerando a chamada cota de rateio por habitante, fixada em R$ 0,70 por pessoa, para o atual exercício. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Caminhões tombam em Arapongas; motorista fica ferido

O final da tarde desta segunda-feira (26) teve dois tombamentos de caminhões registrados em Arapongas, no norte do Paraná. Um aconteceu na PR-218, no entroncamento com a PR-444, na saída para Astorga. O outro na PR-444, no trecho que liga com a BR-369, no sentido a Londrina.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender o condutor que tombou o caminhão na PR-218. Segundo os socorristas, ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital Santa Casa. A carga ficou espalhada pela pista. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Casal passa por poça, cai e fica ferido em Aricanduva; Samu é acionado

Um casal ficou ferido após sofrer uma queda de moto na Rua Alameda Uirapuru Vermelho, no distrito de Aricanduva, em Arapongas, no norte do Paraná. O acidente foi registrado no começo da noite desta terça-feira (27), por volta das 18h30.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o motociclista e a garupa, ambos de 27 anos e moradoras de Aricanduva. Eles sofreram ferimentos considerados leves e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas, segundo os socorristas. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Homem dá facada em colega após se incomodar com brincadeira

Um homem ficou ferido após ser atingido por um golpe de canivete, na noite de sexta-feira (23), em Arapongas, norte do Paraná. A lesão corporal foi registrada por volta das 23 horas, no centro da cidade, na praça da igreja matriz.

Segundo relato da vítima à Polícia Militar (PM), um colega se incomodou com uma brincadeira feita por ela e a atacou, sacou um canivete do bolso e a atacou. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Batida entre carro e caminhão deixa crianças feridas na PR-444

Cinco pessoas que estavam em um carro, modelo Corsa, ficaram feridas após acidente com caminhão na PR-444 em Arapongas, no final da tarde desta terça-feira (27). Entre as vítimas estão duas crianças, de quatro anos e outra de um ano e 10 meses.

No veículo estavam também o motorista, de 75 anos, e dois passageiros. Todos e as crianças sofreram ferimentos, foram socorridos e levados para o Honpar. Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Os veículos estavam no sentido Arapongas a Ribeirão dos Dourados e a colisão aconteceu próximo ao KM 07. O motorista do caminhão, que estava junto com um semirreboque, atingiu o Corsa da família em uma colisão transversal, quando o carro cruzava a rodovia. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Vídeo: Doença rara não impede araponguense de ajudar quem mais precisa

Dedicação, amor e solidariedade. Estas três palavras definem muito bem o funcionário público Marcos Antônio de Souza que dedica sua vida a ajudar o próximo. Souza desenvolve um projeto social sem fins lucrativos que ajuda centenas de pessoas com problemas de saúde ou em vulnerabilidade social em Arapongas e região.

A ideia do projeto nasceu durante um período delicado da vida do próprio idealizador que há mais de 20 anos enfrenta uma doença autoimune. Marcos tinha apenas 19 anos quando descobriu uma doença rara no sangue que atinge o sistema imunológico, formando linfonodos. Naquela época passou pela primeira cirurgia e ficou vários dias em coma. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

No início da carreira, Pelé disputou amistoso em Arapongas

O maior jogador da história do futebol já jogou em Arapongas, no norte do Paraná. Aos 16 anos de idade, Pelé, atuando pelo Santos, foi à Cidade dos Pássaros disputar um amistoso contra a equipe local, a Sociedade Esportiva e Recreativa Arapongas (SERA). A partida então disputada no ano de 1957 terminou com vitória da equipe paulista por 3 a 1. O jovem atacante, que iniciava a carreira de atleta, deu dois passes para gols. Zito, Pepe e Mourão assinalaram para o Santos. O Arapongas descontou com Sanford. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

