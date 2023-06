Confira as empresas participantes da Megafeira 2023 de Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

De eletrodomésticos a painéis de energia solar. De móveis para sala, cozinha, quarto e área externa a estúdio de decoração de interiores. De patinetes elétricos a motocicletas. Confecções a semijoias. Calçados a acessórios. Não é exagero dizer que a MegaFeira 2023 é uma das mais diversificadas da história. Desta quarta (07) até domingo (11), é possível encontrar nos Pavilhões de Exposições Expoara (BR 369 KM – 181), em Arapongas, realmente de tudo.

São mais de 120 empresas alocadas em 165 estandes, oferecendo produtos com descontos de 70%.

“Esperamos todos vocês na maior feira de queima de estoque do Paraná”, convida Anderson Molina, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia), entidade que promove a MegaFeira.

Confira a relação das lojas participantes logo abaixo.

O evento atende, nesta quarta (07), das 18h às 22h. Quinta (08), sexta (09) e sábado (10), o Expoara recebe o público das 10h às 22h. Já no domingo, a MegaFeira funciona das 10h às 20h.

Para a 23ª edição da Queima de Estoque de Arapongas, a Acia tem patrocínio da Associação Comercial do Paraná (ACP), Sicoob Horizonte, Fomento Paraná e Sanepar. Conta com apoio da Prefeitura de Arapongas e Governo do Paraná.

EMPRESAS PARTICIPANTES

100% Morango com Chocolate

Acqua Fitness

AL Acaso

Alma Acessórios

Alternativa Tricot

Amor e Cheiro Eudora

Ana Ross

Anhembi Morumbi On-line

Anvest Modas

Arco-Íris O Mundo Dos Brinquedos

Atual Móveis

Bar Brahma

Bella Morena

Benine Confecções

BJT Brinquedos

By Gabriela Duarte

Cacau Show

Cara Da Riqueza

Caravana do Marrocos

Carmen Steffens

Casa Chick Decor

Cazine Viva a Sua Casa

Céu Moda Infantil

Colchões Castor

Dem Confecções

Diferenser

Divini Decor

Doces de Portugal

E.Sport Fitness Wear

EC Outlet Home

Egito Calçados

Empório Paladar

Empório Sifuentes

Espaço & Casa Arquitetura e Interiores

Espaço Criança

Espaço Gamer

Estampas de Camiseta

Estofados Maciel

F & G Doces

Facas BV

Faenge Engenharia

Faja Couros

Fox Fotografias

Fun Fashion Concept

Garota Bacana

Glória Presentes

Golden House

Gramado Santos

Gt Bike

Guillen

Hard Skate Skop

Heloísa Rodrigues

HF Motos

Htinha

IFPR

Israel Móveis

Japa Store

John Roger

Lafaíne Confecções

Larah Decor

Lellus Móveis

Linara Modas

Lolo Modas

Maciel Brinquedos

Mais Trama

Malu's Store

Max Mania /Hana Jeans

Mega Outlet/Best Outlet

Mempra Estofados

Metta Flores

Meu Lar com Amor Roupas para Casa

Mister Doceria

MKS Sport Wear

Morena Bella Store

Mov Eletric

Móveis Leartan

Móveis Rústicos Rossoni

Mundo Fit

Mundo Mágico

MZ Jeans

MZ Quadros

Nalt Pesca

Natu-me

New Joias

NR Moda Masculina

O Doidão

Precisão Acessórios

Prorelax

OS Gold

R.Naves Multimarcas

Rafallana

Relax Life

Solar Set

Solar Technology

Sonhar Colchões

Sonho Soft Confecções

Sophie

Stilus Outlet

Stronder Jeans

Susi Saúde Animal

Talita Cosméticos

Talles Confecções

Tapetes Casagrande

Tatuagens de Henna

Texas Farm

Unopar

Up Capas

Vitrô Lingerie e Pijamas

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

Batata Recheada da Lua

Big Lanches

Café Jandaia

Cocadas, Crepes, Churros e Sorvete

Espanhol

Espetaria Happy hour

Kimi

Massas & Cia

Mister Dog

Mister Pig

Pipocas Naná

Seu 30 Pizzaria

Shawarma dos Quinas

