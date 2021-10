Da Redação

Confira as ações do Outubro Rosa em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta quinta-feira (07), um cronograma específico da campanha Outubro Rosa, mês dedicado à saúde das mulheres, da conscientização e prevenção do câncer de mama e colo do útero pelo diagnóstico precoce e tratamento imediato.

continua após publicidade .

Acompanhe o cronograma das ações desenvolvidas nas UBS’s e Cisam:

UBS Petrópolis, Rua Pato Mergulhador, 280 - Conj. Petrópolis

continua após publicidade .

Dias: 13/10 e 20/10

Horário: Das 08h00 às 10h30 e das13h00 às 15h30

Dias: 16/10 e 30/10

continua após publicidade .

Horário: Das 8h00 às 16h00

Atendimento: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.

UBS Panorama (R. Carrancho, 183 - Jardim Panorama)

continua após publicidade .

Dias: 07/10, 14/10, e 21/10

Horário: Das 17h00 às 21h00.

continua após publicidade .

Atendimento: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.

UBS Triânuglo (R. Pardal, 348 - Vila Triangulo)

Dia: 16/10

continua após publicidade .

É necessário ligar para agendar horário. Telefone: 3902-1236.

Atendimentos: Coleta de exame preventivo, agendamento de mamografia, entre outros.

UBS Baroneza (Rua. Tetraz, 26 - Vila Industrial)

continua após publicidade .

Dia: 08/10

Horário: A partir das 18h30

continua após publicidade .

Atendimento: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.

UBS Columbia (Rua Pato Bravo, 420 - Jardim Columbia)

Dia: 16/10

continua após publicidade .

Horário: Das 09h às 15h

Atendimento: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.

UBS Del Condor (R. Jacuguacu, 88 - Conj. Flamingos)

continua após publicidade .

Dia: 16/10

Horário: Das 08h00 às 16h00

continua após publicidade .

Atendimento: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.

UBS Padre Chico (R. Águias, 1369 - Jardim Europa)

Dias: 07/10, 14/10 e 21/10

continua após publicidade .

Horário: Período noturno

Atendimentos: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.

UBS Primavera (Rua Vanaquia, 251, Jardim Primavera)

continua após publicidade .

Dias: 21/10 e 27/10

Horário: até às 21h

continua após publicidade .

Atendimento: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.

UBS San Raphael (R. Maitaca Roxa, 400 - Conj. Sao Raphael)

Dias: 16/10 e 23/10

continua após publicidade .

Horário: das 08h30 às 16h00

Atendimento: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.

UBS Tropical (R. Dançarino, s/n - Conj. Tropical)

continua após publicidade .

Dia: 30/10

Horário: das 08h30 às 16h00

continua após publicidade .

Atendimento: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.

UBS Ulisses (R. Furriel, 180 - Jardim Baroneza)

Dia: 16/10

Horário: das 08h00 às 12h00/ das 13h às 16h

Atendimentos: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.

UBS Sampaio (R. Ema, 249 - Vila Sampaio)

Realizou ações no dia 02/10; com coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.

UBS Vila São João (R. Maina, 49 - Vila São João)

Dia: 23/10

Horário: das 08h00 às 16h00

Atendimento: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.

UBS Bandeirantes (R. Mergulhador, 690 - Jardim Bandeirantes)

Dias: 15/10, 21/10 e 27/10

Horário: Das 17h às 20h.

Atendimento: Coleta de exame preventivo e agendamento de mamografia.

Cisam

Todas as quartas-feiras do mês de outubro, o Cisam fará atendimentos das 18h00 às 21h00. Serão feitos exames preventivos e agendamento para mamografia. O Cisam está localizado na Av. Gaturamo, 950 - Jardim Aeroporto. Telefone para contato: 3902- 1330.