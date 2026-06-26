Confira a programação do Som do Rouxinol 2026, com música, cultura e diversidade

Mostra integra o Festival de Todas as Artes (FESTAR) e será de 01 a 12 de julho

A Prefeitura de Arapongas divulga a programação oficial de mais uma celebração da arte e da cultura. De 01 a 12 de julho de 2026, o Som do Rouxinol – Festival de Musicalidades, uma das mostras integrantes do Festival de Todas as Artes (FESTAR) 2026 vai reunir músicos, cantores, grupos instrumentais e artistas de diferentes estilos musicais em uma programação distribuída por diversos espaços do município. A abertura oficial será na próxima quarta-feira (01), às 20h, no Cine Mauá (Rua Uirapuru, nº 55, Centro). A programação completa está na arte anexa.

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Haverá apresentações gratuitas e abertas ao público, o festival tem como proposta valorizar a diversidade musical, promover o encontro entre artistas e comunidade e democratizar o acesso à cultura. Durante duas semanas, praças, teatros, centros culturais e outros espaços públicos serão ocupados por atrações que transitam entre a música popular brasileira, o samba, o rock, a música instrumental, o folclore, a música regional e diversas outras expressões artísticas.

Além de receber atrações convidadas, o festival também destaca o talento dos músicos da região, fortalecendo a produção cultural local e criando oportunidades para que artistas possam compartilhar seus trabalhos com novos públicos.





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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Som do Rouxinol integra a programação oficial do FESTAR 2026 e reafirma o compromisso de Arapongas com a promoção da cultura, da inclusão e do acesso à arte. Ao longo do festival, o público poderá prestigiar apresentações para todas as idades, em uma verdadeira celebração dos sons, ritmos e talentos que compõem a riqueza musical brasileira.