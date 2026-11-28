Dia com alta umidade e instabilidade em Arapongas, com ventos de leste e risco elevado de precipitação

Arapongas terá sábado (28) com alta possibilidade de chuva e temperaturas variando entre mínima de 17°C e máxima de 27°C.

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A umidade relativa do ar oscila entre 73% e 98% ao longo do dia, com probabilidade de ocorrência de chuva de 98% e precipitação acumulada estimada em 2,9 mm. Os ventos sopram de leste a 12 km/h, com rajadas que podem alcançar 37 km/h.