Da Redação

Confira a previsão do tempo para Arapongas neste domingo (6)

Arapongas amanheceu com 20ºC neste domingo (6). Conforme o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a temperatura máxima pode alcançar 28ºC. A probabilidade de chuva, ainda de acordo com o Simepar, é de 66%.

Conforme o Simepar, neste domingo, o tempo ainda fica instável nas áreas mais ao norte e leste do Paraná. Chove nessas regiões, porém com menos intensidade do que nos dias anteriores.

No litoral segue com chuva a qualquer hora do dia (garoa/chuva leve). Já nas áreas mais ao sul e oeste do Estado, o sol volta a predominar e as temperaturas apresentam elevação.