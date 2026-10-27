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PREVISÃO DO TEMPO

Confira a previsão do tempo para Arapongas nesta terça-feira (27)

Segundo o Simepar, os termômetros devem variar entre 12°C e 24°C

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Confira a previsão do tempo para Arapongas nesta terça-feira (27)
Autor A umidade relativa do ar deve variar entre 49% e 83% - Foto: Arquivo TNOnline

A terça-feira (27) deve ser de sol em Arapongas, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 12°C e 24°C. A chance de chuva é de 0%, com acumulado estimado em 0,0 mm.

A umidade relativa do ar deve variar entre 49% e 83%. Os ventos sopram do leste a 17 km/h, com rajadas que podem chegar a 48 km/h.

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Paraná

Durante a terça-feira, a expectativa é de chuvas isoladas no interior do Paraná de forma bastante irregular. O sol predomina e as temperaturas seguem baixas no amanhecer, entre o Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e RMC (abaixo dos 10 °C, enquanto nas demais regiões, valores amenos nos termômetros.

Pela tarde a expectativa é de aquecimento gradual, ultrapassando os 25 °C no Oeste e Noroeste. Chuvas isoladas ainda são esperadas entre a RMC e Litoral devido a circulação marítima.

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