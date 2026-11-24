A previsão do tempo para Arapongas nesta terça-feira (24) indica predomínio de instabilidade climática, com alta probabilidade de chuva e céu encoberto ao longo do dia. Os termômetros no município devem registrar temperatura mínima de 21°C durante as primeiras horas da manhã e alcançar a máxima de 28°C no período da tarde, mantendo a sensação de tempo abafado em meio à ocorrência de precipitações.

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De acordo com os dados meteorológicos, a probabilidade de ocorrência de chuva chega a 98%, com um volume acumulado previsto de 5,9 mm. A umidade relativa do ar permanece bastante elevada, variando entre a mínima de 72% e a máxima de 99%, enquanto os ventos sopram na direção norte a uma velocidade média de 11 km/h, acompanhados por rajadas que podem atingir até 42 km/h.