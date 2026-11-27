A sexta-feira (27) será de instabilidade climática e alta probabilidade de chuva em Arapongas, com temperaturas mais amenas, variando entre mínima de 16°C e máxima de 24°C. A previsão indica condições favoráveis para chuvas ao longo do dia, associadas a ventos mais intensos.

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Os dados meteorológicos apontam 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, com precipitação acumulada estimada em 9,3 milímetros. A umidade relativa do ar fica entre 71% e 91%, enquanto os ventos sopram na direção leste (L) a uma velocidade média de 20 km/h, podendo alcançar rajadas de até 51 km/h.