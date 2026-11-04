Confira a previsão do tempo para Arapongas nesta quarta-feira (4)

A quarta-feira (4) será marcada por tempo estável, céu aberto e elevação gradual nas temperaturas no município de Arapongas. Os termômetros devem registrar mínima de 21°C nas primeiras horas do dia, com a máxima alcançando os 30°C no período da tarde.

O tempo segue firme e sem qualquer expectativa de precipitação acumulada ao longo do dia, registrando probabilidade nula de chuva. A umidade relativa do ar oscila entre 60% e 99%, enquanto os ventos sopram predominantemente da direção noroeste a uma velocidade média de 7 km/h, com possibilidade de rajadas que podem atingir até 26 km/h.

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Paraná

O calor ganha força no Paraná, com temperaturas acima dos 30 °C na maior parte do estado, exceto nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina. Ao longo do dia, um sistema de baixa pressão se intensifica na altura da Região Sul e organiza uma frente fria, favorecendo a ocorrência de tempestades severas, com chuva expressiva, granizo, descargas atmosféricas e rajadas de vento fortes.

Os eventos devem se desenvolver inicialmente nos setores mais próximos a Santa Catarina, a partir da tarde, e avançar em direção ao norte, atingindo as demais regiões paranaenses. Há risco elevado para a formação de tempestades supercelulares.