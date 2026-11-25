A quarta-feira (25) será de tempo instável e alta probabilidade de chuva em Arapongas, com temperaturas que variam entre mínima de 21°C e máxima de 28°C. A previsão aponta condições favoráveis para precipitações ao longo do dia, acompanhadas de sensação de abafamento nos períodos mais quentes.

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Os dados meteorológicos indicam 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, com precipitação acumulada prevista em 11,6 milímetros. A umidade relativa do ar oscila entre 76% e 99%, enquanto os ventos sopram do quadrante nordeste (NE) a uma velocidade média de 9 km/h, com rajadas que podem chegar a 30 km/h.