Confira a previsão do tempo em Arapongas neste sábado

O Simepar informou que Arapongas pode ocorrer pancadas de chuva neste sábado (9). Ao amanhecer o município registrou 16ºC a temperatura deve chegar aos 18ºC.

Um sistema de baixa pressão ganha força sobre o Paraguai e o próprio Paraná, situação que aumenta bastante os índices de instabilidade nas diversas regiões paranaenses.

Chove em vários momentos do dia, com risco de tempestades especialmente no interior do estado. No oeste e no noroeste a chuva deve ser mais expressiva.