Confira a previsão do tempo deste sábado para Arapongas

É possível que o sol fique entre nuvens

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que uma frente fria segue avançando sobre o oceano e isso pode provocar chuvas sobre o Sul do Brasil neste sábado (1º). Ainda conforme a previsão, no Paraná, alguns eventos podem ocorrer em regiões de divisa com Santa Catarina já no período da manhã, mas a partir da tarde a instabilidade aumenta nas demais regiões paranaenses.

Em alguns pontos, as chuvas podem vir acompanhadas também de raios.

O instituto meteorológico mostra que as pancadas de chuva devem ocorrer, principalmente, no litoral e nas cidades localizadas nos Campos Gerais. Já no norte do Paraná, o tempo deve ser estável neste fim de semana.

Para Arapongas, o Simepar aponta que o dia será ensolarado e com temperaturas elevadas. É possível que o sol fique entre nuvens em alguns períodos, mas não há probabilidade de chuva para o município.

Na Cidade dos Pássaros, os valores devem variar entre 18ºC e 32ºC.

