Confira a previsão do tempo deste sábado para Arapongas

O sol surge neste sábado na Cidade dos Pássaros e deve predominar durante o final de semana

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que o final de semana será de tempo firme no Paraná. O instituto indica que não há indicativos de chuva para o Estado.

Apenas o leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral, é esperada uma maior presença de nuvens, inclusive, existe a possibilidade de garoa na serra do Mar.

O sol predomina na maior parte do estado paranaense e, por conta disso, as temperaturas continuam elevadas. Em Arapongas, por exemplo, o sábado (9) será ensolarado com máxima de 25ºC. A mínima obtida foi de 15ºC.

Região

O sábado apresenta as mesmas características que as do dia anterior em Londrina. O tempo continua firme no município, e as temperaturas devem variar entre 13ºC e 26ºC.

O tempo também será ensolarado em Rolândia, onde os termômetros devem alcançar a máxima de 25ºC. A mínima obtida foi de 15ºC.

