Confira a previsão do tempo deste sábado em Arapongas

Da Redação

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que o sábado (21) será de tempo firme em Arapongas. Embora ocorram alguns períodos em que o céu fique predominantemente nublado, não existe a possibilidade de ocorrência de chuva.

continua após publicidade .

O amanhecer será gelado com condições favoráveis para formação de geada entre as regiões sudoeste, central e sul do Estado. Já na Cidade dos Pássaros, o fenômeno não deve acontecer, porém, temperaturas amenas devem ser registradas. A mínima prevista é de 7ºC.

À tarde, as temperaturas ficam agradáveis. Os termômetros devem chegar a máxima de 19ºC em Arapongas.