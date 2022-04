Confira a previsão do tempo deste sábado em Arapongas

Da Redação

Arapongas amanheceu com temperaturas amenas neste sábado (30), registrando mínima de 16ºC. Já a máxima, conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), deve chegar aos 27ºC.

Ainda segundo o instituto, não há previsão de chuva para a Cidade dos Pássaros neste sábado. Por conta disso, o dia deve ser quente, com pouca nebulosidade.

O Simepar também informa que o céu segue mais encoberto na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e litoral do Estado, por conta dos ventos que transportam umidade do oceano. Nestes setores há pouca variação das temperaturas, com chuviscos ocasionais ao longo do dia.

No centro-sul, sudoeste e oeste as pancadas de chuva ocorrem principalmente a partir da tarde, acompanhadas por descargas atmosféricas.