Confira a previsão do tempo deste domingo para Arapongas

A previsão marca temperatura mínima de 11º e máxima de 24º

A última atualização do tempo, disponível no site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), aponta que parte do estado, devido aos ventos oceânicos, seguirá com nebulosidade variável neste domingo (6).

Em Arapongas, norte do Paraná, o tempo deve ser ensolarado durante todo o dia. A previsão marca temperatura mínima de 11º e máxima de 24º. Qualquer possibilidade de chuva é descartada, segundo o Simepar.

Os ventos oceânicos continuaram mantendo a nebulosidade variável entre o centro-sul, Campos Gerais, RMC e litoral no decorrer da madrugada. Inclusive, houve registros de garoas ocasionais no litoral paranaense. Nas demais regiões, o tempo seguiu estável e com poucas nuvens. Entre o centro-sul, Campos Gerais e RMC o frio ainda se manteve presente.

