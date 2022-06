Confira a previsão do tempo deste domingo em Arapongas

Da Redação

O tempo continua estável neste domingo (5) em Arapongas. De acordo com as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), aumenta a presença da nebulosidade no município neste dia e, por conta disso, o sol deve surgir entre nuvens. No entanto, não existe a possibilidade de ocorrência de chuva.

Ainda conforme o Simepar, a instabilidade cresce, no período da tarde, no Sudoeste e no Centro-Sul. Devido a isso, chuvas são previstas nessas áreas.

O instituto meteorológico também informa que as cidades da região Norte irão esquentar neste domingo. Segundo a previsão, a Cidade dos Pássaros deve registrar mínima de 13ºC e máxima de 23ºC.

Região

Londrina, que também fica situada no Norte do Paraná, também deve ter tempo estável, sem previsão de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 12ºC e máxima de 24ºC.

Em Rolândia, não existe a possibilidade de chuva também. Em relação às temperaturas, os termômetros devem marcar mínima de 13ºC e máxima de 24ºC.