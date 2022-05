Confira a previsão do tempo deste domingo em Arapongas

Da Redação

O tempo continua instável em Arapongas neste domingo (15), de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Existe 95% de possibilidade de ocorrência de chuva na cidade. A precipitação acumulada é de 8.5 mm.

As pancadas de chuva começaram na região no sábado (14), por conta da chegada de uma frente fria. O fenômeno fará com que as temperaturas despenquem nos próximos dias, trazendo, inclusive, a possibilidade de geadas.

Ainda a respeito das temperaturas, a Cidade Alta deve registrar mínima de 15ºC e máxima de 23ºC, neste domingo.